F1, Vasseur sprona la Ferrari: “Ad Abu Dhabi possiamo superare la Mercedes”

Calato il sipario sul penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. A Las Vegas (Stati Uniti), Max Verstappen ha ottenuto il 18° successo stagionale e il 53° in carriera, precedendo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez. Per la Rossa un podio significativo, anche se l’obiettivo era quello di vincere dal momento che Leclerc partiva dalla pole.

Le circostanze non hanno sorriso alla scuderia di Maranello, dal momento che l’ingresso della Safety Car ha avvantaggiato la strategia del team di Milton Keynes, per quanto riguarda la gestione delle gomme. Leclerc, infatti, si è ritrovato con un set di gomme usate (dure), rispetto alle nuove dei suoi principali rivali. Tuttavia, considerando anche il sesto posto di Carlos Sainz, giratosi al via della gara e già penalizzato in griglia (12°) per quanto accaduto venerdì con il famoso tombino, ci sono motivi per cui essere positivi.

Leggendo la classifica costruttori, il Cavallino Rampante è distante quattro punti dal secondo posto della Mercedes e nel prossimo appuntamento di Abu Dhabi (24-26 novembre) si vorrà completare l’opera. Di questo e di altro ha parlato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport.

“Leclerc ha disputato una gara eccezionale, ha superato tre volte la Red Bull, ma non è stato sufficiente per vincere dal momento che la Safety Car non ci ha favorito. Verstappen, con le gomme dure, era leggermente più veloce, ma Charles aveva anche lui ritmo buono. Possiamo essere soddisfatti, tenuto conto del sesto posto di Sainz, dopo quanto è accaduto, e siamo molto vicini alla Mercedes nella classifica costruttori. Possiamo andare ad Abu Dhabi e prenderci la piazza d’onore“, ha dichiarato Vasseur.

