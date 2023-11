F1, la Ferrari si porta a -4 dalla Mercedes nella classifica costruttori! A chi sarà favorevole l’ultima pista di Abu Dhabi

Una delle migliori versioni della Ferrari della stagione: a Las Vegas è andata in scena una grande versione della Rossa, con la seconda posizione di Charles Leclerc in mezzo alle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Buona anche la prova di Carlos Sainz che chiude sesto con un’ottima rimonta: lo spagnolo è stato penalizzato di dieci posizioni sulla griglia di partenza e allo start è andato in testacoda.

Un risultato che consente al Cavallino Rampante di arrivare con il secondo posto della classifica costruttori ancora in ballo ad Abu Dhabi: sono appena quattro i punti di svantaggio nei confronti della Mercedes, poco brillante oggi con Hamilton mai nel vivo della gara e Russell ingenuo nel prendere una penalizzazione da cinque secondi per il contatto con Verstappen.

Seconda piazza della classifica costruttori che si deciderà quindi sul circuito di Yas Marina: un tracciato che è in Formula 1 dal 2009 e non ha mai visto trionfare la Ferrari in 14 anni. Rispetto alla pista di Las Vegas, la Mercedes potrebbe trovarsi maggiormente a proprio agio negli Emirati Arabi, essendo l’aerodinamica un fattore fondamentale. Inoltre, dopo le modifiche degli scorsi anni, la posizione di partenza non è così determinante, poiché non sono complicati i sorpassi.

Ferrari che però arriva all’ultima gara lanciata e in grande fiducia dopo il bel risultato di Las Vegas. Ci sarà un’ulteriore motivazione per i due piloti Ferrari: Sainz nel Mondiale è ex-aequo in quarta posizione a 200 punti con Fernando Alonso, mentre Leclerc occupa la settima posizione a soli sette punti da Lando Norris. Entrambi proveranno ad ottenere il risultato migliore possibile per la classifica piloti e per la costruttori.

