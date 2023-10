Sport in tv oggi (venerdì 6 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 6 ottobre, ci aspetta una giornata ricca di sport. Inizia il fine settimana riservato alla F1 con il GP del Qatar, oggi spazio alle prove libere e alle qualifiche. L’Italia dovrà battere la Francia per qualificarsi ai quarti di finale dei Mondiali di rugby. L’Italia affronterà l’Iran in un match cruciale del preolimpico di volley maschile. I Mondiali di ginnastica artistica propongono la finale del concorso generale individuale femminile.

L’Italia incrocerà la Repubblica Ceca nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5. Proseguono i tornei di tennis della settimana, con tra l’altro l’impegno di Lorenzo Musetti a Shanghai, e le kermesse di golf. Impegno di Milano nell’Eurolega di Basket, mentre nella Champions League di pallanuoto toccherà a Pro Recco e Brescia. Avanzano i Mondiali di beach volley, in serata ricchissima abbuffata di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 6 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 6 ottobre

03.00 VOLLEY (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Turchia-Finlandia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

04.00 CICLISMO – Tour of Hainan, seconda tappa (non è prevista diretta tv/streaming)

04.00 VOLLEY (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Canada-Bulgaria (diretta streaming su Volleyball World Tv)

06.00 VOLLEY (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Tunisia-Egitto (diretta streaming su Volleyball World Tv)

06.30 TENNIS – Masters 1000 Shanghai, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Yu Hsiu Hsu (secondo match dalle ore 06.30)

06.30 TENNIS – WTA 1000 Pechino, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

07.00 VOLLEY (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Messico-Belgio (diretta streaming su Volleyball World Tv)

08.00 SURF – World League Challenger Series (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Alfred Dunhill Links Championship, secondo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

09.00 VOLLEY (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – USA-Slovenia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

09.00 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Canoa maschile e Kayak femminile, semifinali e finali (diretta streaming sul canale YouTube di Canoe Planet)

10.00 VOLLEY (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Polonia-Argentina (diretta streaming su Volleyball World Tv)

10.00 PADEL – Padel FIP Platinum Sardegna (diretta tv su Sky Sport Arena fino alle ore 18.00 e a seguire su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.25 VOLLEY (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Giappone-Serbia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

12.45 SNOOKER – English Open, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 VOLLEY (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Cina-Olanda (diretta streaming su Volleyball World Tv)

15.00 VOLLEY (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Brasile-Cuba (diretta streaming su Volleyball World Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Sanderson Farms Championship, secondo giro (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 22.00)

15.30 F1 – GP Qatar, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 JUDO – Mondiali juniores, Final Block (diretta streaming su Judo Tv)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup, preliminari) – Zuglo-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 SCHERMA PARALIMPICA – Mondiali, Finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.30 VOLLEY (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Italia-Iran (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

18.30 CALCIO (Serie A) – Empoli-Udinese (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (amichevole) – Olanda Under 16-Italia Under 16 (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLANUOTO (Champions League) – Dubrovnik-Pro Recco (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, Len Tv)

19.00 F1 – GP Qatar, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 22.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 22.00)

19.30 GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali) – All-around femminile, Finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.45 BASKET (Eurolega) – Fenerbahce Istanbul-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

19.45 SNOOKER – English Open, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 CALCIO A 5 (Qualificazioni Mondiali 2024) – Italia-Repubblica Ceca (diretta streaming su figc.it)

20.00 BOXE – Riunione, main event: Zorro vs D’Ortenzi, WBO Europeo pesi cruiser (diretta streaming su Mola Tv)

20.15 BASKET (Eurolega) – Panathinaikos-Olympiakos (diretta streaming su DAZN)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Brescia-Novi Beograd (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, Len Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Due partite: Baskonia-Real Madrid, Valencia-Monaco (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Mainz (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie B) – Brescia-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lecce-Sassuolo (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Mantova-Alessandria (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 RUGBY (Mondiali) – Francia-Italia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Almeria (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Championship inglese) – Birmingham-West Bromwich (diretta streaming su DAZN)

22.00 VOLLEY (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Ucraina-Qatar (diretta streaming su Volleyball World Tv)

22.15 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Cross Country short track femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

22.30 BEACH VOLLEY – Mondiali, fase a gironi (diretta streaming su Volleyball World Tv). Ranghieri/Carambula-Mora/Lopez (ore 22.30), Lupo/Rossi-Boermans-de Groot (ore 23.30), Cottafava/Nicolai-Barajas-Cruz (ore 03.00)

23.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Cross Country short track maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

Sabato 7 ottobre

01.30 VOLLEY (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Germania-Repubblica Ceca (diretta streaming su Volleyball World Tv)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OA SPORT

00:00 Ginnasticomania Speciale Mondiali Anversa 2023 Conducono: Chiara Sani e Dario Puppo. su sport2u.tv

14:00 Beach2u Speciale Mondiali Tlaxcala 2023 Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada. su sport2u.tv

14:30 TennisMania Speciale Shangai Masters con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo. su sport2u.tv

18:50 Formula Uno Diretta Live – GP del Qatar – Qualifiche. Conducono: Franco Culcasi e Luca Preti. su sport2u.tv

19:40 Tennis2u Conduce: Giandomenico Tiseo. su sport2u.tv

21:00 Run2u con Mario Longo (atleta) e Werther Corbelli (statistico). Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni. su sport2u.tv

