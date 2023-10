Calendario Mondiali ginnastica artistica 2023 oggi: orari 6 ottobre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 6 ottobre (ore 19.30) va in scena la settima giornata di gare ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) si disputerà la finale del concorso generale individuale femminile: in pedana le migliori 24 atlete del Pianeta, pronti a fronteggiarsi per la conquista delle medaglie sul giro completo. Si preannuncia grande spettacolo nell’all-around della rassegna iridata, che si concluderà nel fine settimana con le Finali di Specialità.

Simone Biles si presenterà con tutti i favori del pronostico. La fuoriclasse statunitense andrà a caccia del sesto sigillo nel concorso generale. Dopo aver strabiliato tra qualifiche e gara a squadre, la Reginetta della Polvere di Magnesio vuole dominare in lungo e in largo e regalarsi il primo alloro individuale di questa rassegna iridato. Sulla carta non ha avversarie, almeno di incappare in due cadute che non si sono praticamente mai viste nel corso della sua carriera.

Le pretendenti agli altri gradini del podio sono la brasiliana Rebeca Andrade (Campionessa del Mondo uscente), la britannica Jessica Gadirova, l’altra americana Shilese Jones, l’altra brasiliana Flavia Saraiva e la canadese Ellie Black. Attenzione alle italiane: Manila Esposito ha dimostrato grande solidità e cercherà il colpaccio, Alice D’Amato è il bronzo europeo sul giro completo e deve riscattare le due cadute alle parallele rimediate nei giorni scorsi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi venerdì 6 ottobre ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport per l’intera giornata.

