LIVE F1, GP Qatar 2023 in DIRETTA: prove libere e qualifiche a Lusail. Buona pista per la Ferrari?

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornate del weekend del GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Lusail assisteremo a un day-1 particolare per via della presenza della Sprint Race nel fine-settimana. Quest’oggi, infatti, è prevista un’unica sessione di prove libere e poi le qualifiche che determineranno lo schieramento della gara domenicale.

Sarà una buona pista per la Ferrari quella qatariana? Si prevede che la SF-23 possa fare un po’ fatica, come già era accaduto nel corso dell’ultima uscita in Giappone. La SF-23 è una vettura che lungo i curvoni veloci fatica ad avere carico aerodinamico e di conseguenza non è sufficientemente stabile per consentire ai piloti di spingere al 100% come si dovrebbe.

Vedremo se il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz saranno in grado di centrare l’obiettivo di un time-attack adeguato quest’oggi, per garantirsi una piazzola di partenza per il GP tale da poter puntare al miglior piazzamento possibile. Inutile dire che il grande favorito per la pole-position e le vittorie nella Sprint Race e nella gara “classica” sia l’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha concrete possibilità di laurearsi per la terza volta consecutiva campione del mondo proprio in corrispondenza di questo fine-settimana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornate del weekend del GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 prevista dalle 15.30 italiane, mentre alle 19.00 prenderanno il via le qualifiche. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI