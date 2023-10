LIVE Musetti-Hsu, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: il qualificato di Taipei non va sottovalutato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Hsu, incontro di secondo turno dell’Atp Master 1000 di Shanghai 2023. Il tennista carrarese fa il suo esordio in questo torneo contro il qualificato Yu-Hsiou Hsu, avversario da non sottovalutare visto l’ottimo stato di forma mostrato nelle ultime uscite.

Lorenzo Musetti torna in campo per il terzo torneo della sua tournee asiatica. Il giocatore toscano in Cina ha raggiunto la semifinale nell’Atp 250 di Chengdu, venendo sconfitto da Roman Safiullin per 6-3, 6-4, e gli ottavi nel 500 di Pechino, dove si è arreso a Carlos Alcaraz con un doppio 6-2. Il nativo di Carrara, testa di serie numero 17 di questo torneo, insegue la nona vittoria stagionale in un 1000, la quarta sul cemento.

Per il tennista di Taipei si tratta del primo torneo 1000 della carriera. A Shanghai Hu ha partecipato, per la prima volta, alle qualificazioni di un torneo di questa categoria, superando Zekic e Sun. Queste due vittorie hanno permesso al numero 184 del mondo di entrare nel tabellone principale, dove ha sconfitto Max Purcell con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. Prima di questo torneo il ventiquattrenne era riuscito a qualificarsi agli Us Open, dove si è fermato al secondo turno contro Cameron Norrie.

Quello odierno è il primo confronto diretto tra i due giocatori, che non si sono mai incontrati nel circuito professionistico. La sfida tra Musetti ed Hsu è la seconda in programma sul Grandstand 3 a partire dalle 06.30, orario in cui scenderanno in campo Hanfmann ed Eubanks. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, rispettivamente canale 201 e 203 del decoder Sky. La copertura streaming è affidata a Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Hsu, secondo incontro dalle 06.30, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

