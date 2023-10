LIVE Francia-Italia, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: serve un miracolo epocale per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Italia, incontro del Girone A dei Mondiali di rugby 2023. Al Park Olympique Lyonnais di Lione va in scena l’ultima partita del gruppo A, match decisivo per la qualificazione ai quarti di finale. Le speranze degli azzurri di strappare il pass per il prossimo turno sono appese ad un filo: per proseguire la rassegna iridata la squadra italiana deve mettere a segno un vero e proprio miracolo, battendo la compagine francese.

Il primo obiettivo per l’Italia sarà quello di riscattarsi, dopo la pesante sconfitta rimediata settimana scorsa contro la Nuova Zelanda. Gli azzurri sono usciti nettamente ridimensionati dal confronto con gli All Blacks, i quali si sono imposti per 96-17. Prima di questa sfida la squadra di Crowley aveva conquistato due vittorie con bonus contro la Namibia prima, 52-8, e poi contro l’Uruguay, 38-17.

La Francia arriva a questa sfida con 3 vittorie su altrettanti incontri ed il primato, provvisorio, nel girone. Nonostante ciò i francesi non sono a punteggio pieno, poiché non sono riusciti a piazzare almeno 5 mete né nella vittoria contro gli All Blacks, 27-13, né in quella contro l’Uruguay, 27-12. Quest’obiettivo però è stato ampiamente raggiunto nell’incontro con la Namibia, in cui i transalpini si sono imposti per 96 a 0.

L’ultimo incontro diretto tra Francia ed Italia risale allo scorso febbraio, quando i francesi sconfissero gli azzurri per 29 a 24 nel corso del Sei Nazioni. La sfida, in programma alle 21.00, sarà visibile su Sky Sport Uno e su Rai 2. La copertura streaming è affidata a Sky Go, Now Tv e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Francia-Italia, ultimo incontro del Gruppo A dei Mondiali di rugby 2023, a partire dalle 21.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: Lapresse