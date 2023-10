LIVE Italia-Iran, Preolimpico volley 2023 in DIRETTA: gli azzurri non possono più sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Iran, match valido per la quinta giornata del torneo preolimpico di volley maschile 2023. A Rio de Janeiro la situazione nella pool A si sta facendo assai intrigante, le fasi finali sono sempre più vicine e i due biglietti per le prossime Olimpiadi non saranno facili da conquistare.

L’Italia due giorni fa ha subito la prima sconfitta del suo torneo contro la Germania (3-1) e al momento occupa il secondo posto nella Pool A con 9 punti, 3 successi e 1 sconfitta, a pari merito con Cuba. I tedeschi, capaci di battere sia Italia, che Brasile, a questo punto sono ad un passo dalla conquista del pass olimpico. L’Iran è invece penultimo con 3 punti e un solo successo, contro il Qatar, su 4 match disputati. La situazione è assai complessa con 4 squadre ancora in lizza per 2 posti quando mancano tre turni al termine, i ragazzi di Fefè De Giorgi non potranno più sbagliare per ottenere il pass diretto, evitando così di dover passare dal ranking FIVB per la qualificazione.

L’Italia ha vinto gli ultimi 3 scontri diretti contro l’Iran, l’ultimo quest’anno in Volleyball Nations League (3-0). La squadra asiatica ha perso parecchi nomi importanti del passato, si trova in una fase di ricambio generazionale, e sulla carta ha un livello di gioco molto al di sotto rispetto a quello di Giannelli e compagni. Sarà determinante spingere sin dalle prime battute, perchè questo preolimpico, vista anche la stanchezza dopo un anno così lungo, ha dimostrato che tutti possono perdere contro tutti.

