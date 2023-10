LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: subito una trasferta durissima in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la prima giornata dell’Eurolega 2023-2024. Comincia il cammino europeo della squadra di Messina.

Non sarà per niente una prima comoda per l’Olimpia, visto che la trasferta ad Istanbul contro il Fenerbahce, pone Milano contro una delle rivali dirette nella corsa ai playoff. Quest’anno l’obiettivo della formazione milanese deve essere quello di conquistare i playoff e magari tornare a giocare le Final Four come due anni fa.

Il mercato estivo è stato molto importante e Milano non nasconde di avere ambizioni di un certo valore, specialmente se a chiudere la campagna acquisti è arrivato un certo Nikola Mirotic. L’ex Barcellona è decisamente uno dei giocatori più attesi in questa edizione di Eurolega ed è pronto a trascinare l’Olimpia.

Il Fenerbahce può contare su giocatori del calibro di Scottie Wilbekin, Nick Calathes, Marko Guduric e Tyler Dorsey. A rinforzare il reparto lunghi sono arrivati anche Georgios Papagiannis e Sertac Sanli, senza dimenticare la presenza già importante di Johnathan Motley.

La palla a due di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la prima giornata dell’Eurolega 2023-2024, è in programma alle ore 19.45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

