LIVE Italia-Repubblica Ceca, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA: serve vincere per continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, terza giornata valevole per il girone D dell’Elite Round per le Qualificazioni ai Mondiali 2024 di calcio a 5 che si svolgeranno in Uzbekistan. Doppia sfida fondamentale per la Nazionale azzurra, che è costretta a vincere per mantenere la speranza di agguantare il primo posto del raggruppamento e il conseguente pass diretto. Calcio d’inizio alle 21.00, si gioca a Policoro.

Nelle prime due uscite nel percorso verso il Campionato del Mondo la squadra di Massimiliano Bellarte ha raccolto una vittoria e una sconfitta, mettendo comunque sempre in campo prestazioni che fanno ben sperare per la crescita della Nazionale azzurra. All’esordio è arrivata la convincente vittoria contro la Slovenia per 3-1 salvo poi doversi arrendere per 0-1 contro la fortissima Spagna dopo un match di altissimo livello risolto solo dal gol a tre minuti dalla fine del capitano iberico Campos. Voglia di proporre gioco, precisione e coraggio sono i tre aggettivi che più si addicono alle prestazioni degli Azzurri, che anche questa sera devono scendere in campo con la stessa mentalità. Per la sfida alla Repubblica Ceca rientrano tra i convocati Giuliano Fortini, Cainan De Matos Nicola Cutrignelli e Francesco Lo Cicero, che uniti ai pilastri Musumeci e Merlim cercheranno tre punti fondamentali.

Attualmente la classifica del gruppo B recita: Spagna in testa con 6 punti, seguita dall’Italia e la Slovenia con 3, mentre all’ultimo posto c’è proprio la Repubblica Ceca con 0. Cechi che sono usciti battuti in entrambe le prime due partite del girone contro Spagna e Slovenia, rispettivamente per 0-3 e 1-2. Repubblica Ceca che è si squadra insidiosa, ma gli Azzurri sono di caratura superiore e ottenere la vittoria questa sera è fondamentale. Non ci sono risultati utili tranne che i tre punti per due motivi: vincendo si rimarrebbe in corsa per il primo posto e la qualificazione diretta che passerebbe poi dal match di ritorno contro la Spagna; e il successo permetterebbe di sperare anche in caso di arrivo al secondo posto di un pass per gli spareggi che assegneranno gli ultimi biglietti per la manifestazione iridata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, terza sfida del girone B di qualificazione ai Mondiali 2024 di calcio a 5. L’incontro sarà visibile in streaming su figc.tv con il calcio d’inizio in programma alle 21.00. Un successo è fondamentale per la squadra di Bellarte per mantenere vive le speranze di qualificazione; buon divertimento e buon calcio a 5 a tutti!

Foto: Divisione Calcio a 5