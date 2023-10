LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Simone Biles per la magia all-around, Esposito e D’Amato ci provano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Stasera andrà in scena la finale all-around femminile: spazio all’imperdibile atto conclusivo del concorso generale individuale che incoronerà la Reginetta della Polvere di Magnesio, ovvero l’atleta più completa sui quattro attrezzi. I riflettori sono tutti puntati su Simone Biles, super favorita della vigilia che andrà a caccia addirittura del sesto titolo iridato consecutivo sul giro completo.

L’americana ha strabiliato tra qualifiche e finale a squadre, ora andrà a caccia della medaglia d’oro in apertura di un intenso weekend dove inseguirà anche i sigilli di specialità tra volteggio, trave e corpo libero. La 26enne, che proprio ad Anversa si impose dieci anni fa per la prima volta nell’all-around, non sembra avere eguali ed pronta a veleggiare attorno al muro dei 59 punti per mettere in chiaro le cose e tramortire l’intera concorrenza.

Le pretendenti agli altri gradini del podio sono la brasiliana Rebeca Andrade (Campionessa del Mondo uscente), la britannica Jessica Gadirova, l’altra americana Shilese Jones, l’altra brasiliana Flavia Saraiva, la francese Melanie De Jesus Dos Santos e la canadese Ellie Black. Attenzione alle italiane: Manila Esposito ha dimostrato grande solidità e cercherà il colpaccio, Alice D’Amato è il bronzo europeo sul giro completo e deve riscattare le due cadute alle parallele rimediate nei giorni scorsi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.30 e si andrà avanti fino alle ore 21.30 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto: Manila Esposito