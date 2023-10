Sport in tv oggi (domenica 8 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 8 ottobre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il volley con il Preolimpico, la ginnastica artistica con i Mondiali, i motori con Motocross delle Nazioni e F1, e molto altro ancora.

Il dominatore del Mondiale di F1, il neerlandese Max Verstappen, ha già chiuso i conti dopo la Sprint di ieri, quando ha conquistato il titolo iridato con 407 punti: alle ore 19.00 italiane andrà in scena la gara lunga del GP del Qatar.

Per i sedicesimi di finale del tabellone principale di singolare maschile del Rolex Shanghai Masters 2023 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso a Shanghai, in Cina, andrà in scena la sfida tra Jannik Sinner, testa di serie numero 6, e l’argentino Sebastian Baez, numero 25 del seeding.

Il Motocross delle Nazioni si disputerà ad Ernée, in Francia: dopo aver superato le qualifiche di ieri col decimo posto, a rappresentare l’Italia saranno Alberto Forato (MXGP), Andrea Bonacorsi (Open) ed Andrea Adamo (MX2), guidati dal team manager Thomas Traversini.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 8 ottobre

06.30 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: 2° turno (1° match dalle 06.30 prosecuzione Sonego-Tiafoe, 3° match dalle 06.30, non prima delle 12.30 Sinner-Baez) – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, 06.30-14.55 anche su Sky Sport Uno, 21.00 differita di un match su SuperTennis HD, SuperTenniX

10.45 Ciclismo, Giro di Turchia, 1a tappa – 11.45 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

11.00 Motocross delle Nazioni, Finale B – mxgp-tv.com

11.55 Ciclismo, Parigi-Tours – 15.10 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN, 15.40 Rai Play, poi dalle 16.35 anche Rai Sport HD

12.00 Basket, Serie A: Napoli-Milano – DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Monza-Salernitana – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Napoli – DAZN

13.00 Rugby, Coppa del Mondo: Giappone-Argentina – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

13.10 Motocross delle Nazioni, Gara 1 (MXGP & MX2) – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+

13.30 Tennis, WTA 1000 Pechino: finale – SuperTennis HD, SuperTenniX, WTA TV

14.00 Ciclismo, Gravel: Mondiali, élite uomini – Rai Play 3

14.00 Ginnastica artistica, Mondiali: finali di specialità – Rai Sport HD, Rai Play, poi dalle 16.25 Rai 2 HD, Rai Play

14.30 Atletica, Maratona di Chicago – eurosport.it, discovery+, FloSports

14.40 Motocross delle Nazioni, Gara 2 (MX2 & Open) – mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+

15.00 Volley, Preolimpico: Italia-Brasile – Sky Sport Uno, Sky Go, Now, VBTV

15.00 Calcio, Serie A: Lazio-Atalanta – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Frosinone-Verona – DAZN, ZONA DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Inter – DAZN

15.30 Rugby, Serie A élite: Mogliano-Colorno – DAZN

16.08 Motocross delle Nazioni, Gara 3 (Open & MXGP) – mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+

16.30 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Scafati – DAZN, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Basket, Serie A: Pistoia-Trentino – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Trentino – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Firenze – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Busto Arsizio – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Roma – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo-Cuneo – VBTV

17.00 Skateboard, Mondiali: park femminile, finale – Rai Play 3

17.30 Basket, Serie A: Cremona-Sassari – DAZN

17.45 Rugby, Coppa del Mondo: Tonga-Romania – Sky Sport 256, Sky Go, Now

18.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Roma – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Sassari – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Milano-Battipaglia – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-San Martino di Lupari – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Schio – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Roma – LBF TV

18.05 Skateboard, Mondiali: park maschile, finale – Rai Play 3

18.15 Basket, Serie A: Tortona-Brindisi – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

19.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Varese – DAZN

19.00 F1, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 21.55 TV8, tv8.it

19.00 Rugby, Serie A élite: Rovigo-Piacenza – DAZN, Rai Sport HD, Rai Play

19.30 Basket, Serie A: Pesaro-Venezia – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Fiorentina – DAZN, ZONA DAZN

21.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Novara – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

21.00 Rugby, Coppa del Mondo: Fiji-Portogallo – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

