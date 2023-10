LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano gli ultimi titoli di specialità, c’è Levantesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della nona ed ultima giornata dei Mondiali di ginnastica artistica 2023, seconda dedicata alle finali di specialità. Oggi ad Anversa cala il sipario sulla rassegna iridata, in palio gli ultimi 5 titoli, per un totale di 15 medaglie.

Il programma odierno si aprirà con volteggio maschile, per poi passare alla trave, alle parallele pari, al corpo libero femminile e alla sbarra. L’Italia sarà presente in gara con Matteo Levantesi, capace di strappare il settimo punteggio in qualifica alle parallele pari (14.833), per il podio verosimilmente servirà andare oltre i 15.000, ma spesso le finali sono aperte ad errori e a colpi di scena. Al volteggio maschile Artur Davtyan parte favorito, ma attenzione a Jake Jarman, autore di uno dei salti più belli della storia nella finale all-around, alle parallele pari Lukas Dauser e Illia Kovtun sembrerebbero avere una marcia in più, mentre alla sbarra Daiki Hashimoto ha nelle mani un esercizio senza eguali. Al femminile alla trave si preannuncia una gara tiratissima, con Simone Biles, e Rebeca Andrade in pole position, stesso discorso al corpo libero, dove però la statunitense ha decisamente una marcia in più rispetto alla concorrenza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di ginnastica artistica 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 14:00!

Foto: LiveMedia/Filippo Tomasi