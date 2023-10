LIVE Italia-Brasile, Preolimpico volley 2023 in DIRETTA: dentro o fuori, sfida da brividi al Maracazinho

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di volley maschile scenderà in campo al Maracanazinho di Rio de Janeiro per fronteggiare i padroni di casa in una partita da dentro o fuori. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta contro Cuba e sono dunque obbligati a vincere, ma dovranno farlo con un punteggio migliore rispetto a quello con cui Cuba eventualmente batterà l’Iran. In caso di un doppio successo con il medesimo punteggio si andrà a vedere il quoziente punti per decidere chi staccherà il pass a cinque cerchi insieme alla Germania.

I Campioni del Mondo saranno chiamati a realizzare un’impresa in casa della storica bestia nera, tra l’altro con un ampio scarto. Missione ampiamente complicata per Simone Giannelli e compagni nell’impianto dove l’Italia vinse un Mondiale ma dove perse anche la finale delle Olimpiadi di Rio 2016. I nostri portacolori sono infatti apparsi in grande affanno fisico al termine di un’intensa destante, dovranno resettare tutto per provare a fronteggiare i verdeoro.

L’Italia si dovrà aggrappare agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, al palleggiatore Simone Giannelli, all’opposto Yuri Romanò, al centrale Gianluca Galassi, al libero Fabio Balaso e al supporto della panchina con Alessandro Bovolenta e Tommaso Rinaldi apparsi in buona forma. Dall’altra parte della rete spiccano il regista Bruninho, lo schiacciatore Ricardo Lucarelli, il centrale Lucas Saatkamp.

