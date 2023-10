LIVE Motocross delle Nazioni 2023 in DIRETTA: Italia outsider, Francia favorita. C’è Andrea Adamo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 76ma edizione del Motocross delle Nazioni, evento di chiusura della stagione internazionale 2o23. Tutto pronto sulla pista francese di Ernée per le tre manche di gara che assegneranno l’ambito Chamberlain Trophy dopo il trionfo degli Stati Uniti in Michigan nel 2022.

La selezione transalpina padrona di casa ha dettato legge ieri in qualificazione ed è probabilmente la favorita principale per il successo finale con Romain Febvre, Maxime Renaux e Tom Vialle. Candidate alla vittoria anche la Spagna del fresco campione mondiale MXGP Jorge Prado (oltre all’ottimo Ruben Fernandez), l’Australia dei fratelli Hunter e Jett Lawrence ed il Team USA composto quest’anno da Aaron Plessinger, Christian Craig e RJ Hampshire.

Da non sottovalutare anche il giovane e talentuoso Belgio di Jago Geerts, Lucas Coenen e Liam Everts, oltre alla Germania di Simon Laengenfelder e ai Paesi Bassi. Ruolo di outsider per l’Italia, decima dopo le manche di qualifica con Alberto Forato in MXGP, il campione del mondo Andrea Adamo in MX2 ed il debuttante Andrea Bonacorsi nella Open.

Si comincia alle ore 13.10 con gara-1 (MXGP e MX2), mentre il via della seconda manche (MX2 e Open) è previsto alle 14.40. La terza e ultima prova (MXGP e Open) scatterà invece alle 16.08. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

