Sinner-Baez oggi in tv, a che ora il 3° turno a Shanghai, dove vederlo, streaming

I sedicesimi di finale del tabellone principale di singolare maschile del Rolex Shanghai Masters 2023 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso a Shanghai, in Cina, offriranno la sfida tra Jannik Sinner, testa di serie numero 6, e l’argentino Sebastian Baez, numero 25 del seeding.

Oggi, domenica 8 ottobre, il match tra l’azzurro ed il sudamericano sarà il terzo di giornata in programma dalle ore 06.30 italiane sullo Stadium Court, ma si giocherà comunque non prima delle ore 12.30 italiane. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Sinner e Baez: non ci sono precedenti tra i due.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Baez in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 14.55) e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Sebastian Baez.

CALENDARIO SINNER-BAEZ ATP SHANGHAI 2023 OGGI

Domenica 8 ottobre – Stadium Court

Dalle ore 06.30 italiane

Casper Ruud (Norvegia, 8) – Christopher Eubanks (Stati Uniti, 29)

A seguire

Sebastian Korda (Stati Uniti, 26) – Daniil Medvedev (Russia, 2)

Non prima delle ore 12.30 italiane

Jannik Sinner (Italia, 6) – Sebastian Baez (Argentina, 25) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-BAEZ ATP SHANGHAI 2023 OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle 14.55), Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse