LIVE Sinner-Baez, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: il giovane argentino sulla strada verso gli ottavi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Sebastian Baez, valido per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Non ci sono precedenti tra l’azzurro e l’argentino, che si affronteranno per la prima volta sul circuito ATP. Partita ostica che nasconde qualche insidia per l’altoatesino, che se però continua ad offrire il livello di prestazione messo in mostra in terra asiatica non dovrebbe riscontrare troppi problemi. In palio un posto in ottavi di finale contro il vincente dell’intrigante Shelton-Safiullin.

Jannik Sinner, nuovo n.4 del ranking ATP, sta esprimendo forse il miglior tennis della sua carriera. L’azzurro in Cina sembra aver fatto un ulteriore salto in avanti, con la vittoria nell’ATP 500 di Pechino che assume un peso specifico notevole per come è maturata. Sinner ha sconfitto uno dietro l’altro prima Alcaraz e poi la bestia nera Medvedev per mettere le mani sul trofeo e arrampicarsi al nuovo best ranking. L’altoatesino poi ieri ha superato un’altra importante prova di maturità sconfiggendo dopo un primo laborioso set lo statunitense Giron (7-6 6-2), portando a casa la partita immediatamente successiva alla vittoria di un torneo, fatto che in passato era successo raramente; vedi Djere dopo il trionfo a Toronto. Quella contro l’argentino per per l’italiano è un’altra sfida da vincere verso i prossimi turni in cui si alzerà drasticamente il livello, con la tranquillità di avere già in tasca il biglietto per le Finals. Per evitare brutte sorprese è fondamentale tenere alta la concentrazione ed entrare in campo con la giusta ferocia agonistica.

Sebastian Baez, attuale n.29 della classifica ATP, sta vivendo una stagione più che positiva, svoltata nel corso dell’estate. L’argentino ad agosto ha conquistato due titoli consecutivi, prima sulla terra rossa di Kitzbuhel e poi sul cemento americano di Winston-Salem battendo in finale rispettivamente Thiem e Lehecka. Il momento attuale di forma della testa di serie numero 25 del seeding non è però grandioso, avendo giocato appena tre partite nell’ultimo mese con in mezzo la brutta sconfitta ad Astana contro l’austriaco Rodionov. Il Masters 1000 di Shanghai è per Baez il primo torneo su suolo cinese, e al debutto ha battuto l’australiano Sweeney con il punteggio di 6-2 6-4. Il classe 2000 è particolarmente solido da fondo, specialmente con il dritto, con caratteristiche di gioco che possono far ricordare il suo connazionale Schwartzman. Non ci sono precedenti tra Sebastian e Jannik, aspetto questo da considerare visto che solitamente l’azzurro ha bisogno di un attimo di tempo per prendere le misure ai giocatori che non ha mai affrontato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sinner-Baez, match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. L’altoatesino vuole continuare la sua trionfale campagna asiatica e quest’oggi l’ostacolo da superare è l’ostico sudamericano. La partita tra l’italiano e l’argentino è in programma sullo “Stadium Court“, il centrale di Shanghai, come primo incontro della sessione serale che scatterà non prima delle 12.30 italiane (18.30 locali). Buon divertimento e buon tennis a tutti!

