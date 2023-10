LIVE F1, GP Qatar 2023 in DIRETTA: Verstappen favorito, Ferrari per il podio. Orario gara su TV8

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Lusail assisteremo a una gara in cui le condizioni climatiche/ambientali metteranno a dura prova i piloti e le monoposto. Le alte temperature che andranno a caratterizzare la corsa odierna saranno tra i fattori da tenere conto dal punto di vista strategico.

La Ferrari dovrà cercare di rimontare dopo i problemi emersi nel corso del fine-settimana. La Rossa ha confermato i pensieri della vigilia: la SF-23 su questo layout fa fatica. Le curve veloci in successioni sono un enigma per la macchina di Maranello, afflitta da tanto sottosterzo. Per questo il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz si sono trovati in grande difficoltà nella massimizzazione della propria prestazione.

Chi invece non ha di questi problemi è l’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha festeggiato ieri la conquista del suo terzo titolo mondiale consecutivo. Il secondo posto nella Sprint Race alle spalle dell’australiano Oscar Piastri (McLaren), visto anche il ritiro del compagno di squadra Sergio Perez, ha permesso a Verstappen di archiviare la pratica e oggi, dalla pole-position, potrà correre anche più “leggero”, avendo un pensiero in meno in testa.

Foto: LaPresse