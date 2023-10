Quali sono i possibili quarti di Coppa Italia? Juventus-Napoli e un derby succulento: tutti gli scenari

Sta ufficialmente per ripartire la Coppa Italia 2023/2024. La seconda competizione dopo la Serie A, a seguito di uno stop lunghissimo, è pronta a ritornare in scena con i sedicesimi di finale. Il torneo non si gioca da agosto e tra il 31 ottobre e il 2 novembre assisteremo a diversi match. Non è però ancora il momento delle big che, invece, entreranno in scena a partire dagli ottavi di finale.

E il tabellone, a una prima occhiata, potrebbe regalare delle sfide incandescenti a partire dai quarti di finale di Coppa Italia. L’Inter di Simone Inzaghi ad esempio, se dovesse superare una tra Bologna e Verona potrebbe incrociare la Fiorentina, Lecce o Parma permettendo. Occhio anche all’Atalanta e al Milan che, se dovessero rispettivamente superare Sassuolo o Spezia, oppure Cagliari o Udinese, si scontrerebbero ai quarti.

E sullo sfondo si intravede anche un succulento derby tra Lazio e Roma: le squadre, se dovessero superare gli ottavi, potrebbero arrivare a giocarsi un quarto infuocato. Non scherza nemmeno un possibile Juventus-Napoli. Stiamo entrando insomma in una fase rovente della competizione: non resta che attendere. Nel frattempo ecco di seguito il tabellone della Coppa Italia 2023/2024.

TABELLONE COPPA ITALIA 2023/2024

SEDICESIMI DI FINALE

Martedì 31 ottobre

Ore 15.00 – Cremonese-Cittadella

Ore 18.00 – Salernitana-Sampdoria

Ore 21.00 – Bologna-Verona

Mercoledì 1° novembre

Ore 15.00 – Genoa-Reggiana

Ore 18.00 – Lecce-Parma

Ore 21.00 – Udinese-Cagliari

Giovedì 2 novembre

Ore 18.00 – Sassuolo-Spezia

Ore 21.00 – Torino-Frosinone

OTTAVI DI FINALE

Inter-Vincente Bologna-Verona

Fiorentina-Vincente Lecce-Parma

Atalanta-Vincente Sassuolo-Spezia

Milan-Vincente Cagliari-Udinese

Lazio-Vincente Genoa-Reggiana

Roma-Vincente Cittadella-Cremonese

Juventus-Vincente Salernitana-Sampdoria

Napoli-Vincente Torino-Frosinone

QUARTI DI FINALE

Vincente Inter-Bologna/Verona-Vincente Fiorentina-Lecce/Parma

Vincente Atalanta-Sassuolo/Spezia-Vincente Milan-Cagliari/Udinese

Vincente Lazio-Genoa/Reggiana-Vincente Roma-Cittadella/Cremonese

Vincente Juventus-Salernitana/Sampdoria-Vincente Napoli-Torino/Frosinone

Foto: LaPresse