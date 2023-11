Calendario Coppa Italia: definite le date e gli orari degli ottavi di finale. Programma dettagliato, tv, streaming

I sedicesimi di Coppa Italia 2023/2024 solamente nella giornata di ieri, giovedì 2 novembre hanno terminato la propria corsa. Gli incontri, estremamente interessanti e soprattutto avvincenti oltre che ricchi di gol, hanno decretato le compagini in grado di superare il turno, accedendo di fatto agli ottavi di finale.

E adesso il torneo entrerà ancora di più nella fase clou: ci saranno infatti anche le big in azione. Spazio dunque a incontri in cui la posta in gioco sarà altissima. Nelle ultime ore sono state ufficialmente definite anche tutte le gare con i programmi annessi. La Lazio di Maurizio Sarri, martedì 5 dicembre ad esempio, dovrà vedersela con il Genoa di Alberto Gilardino.

Il giorno seguente invece la Fiorentina di Vincenzo Italia, affronterà il Parma. Occhio poi alle gare del 19 e 20 dicembre: il Napoli si scontrerà con il Frosinone mentre l’Inter battaglierà con il Bologna. Nei primi giorni del 2024, in ordine il 2,3 e 4, assisteremo rispettivamente a Milan-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Roma-Cremonese lo stesso giorno, mentre a chiudere il programma degli ottavi ci penseranno la Juventus di Massimiliano Allegri e la Salernitana di Pippo Inzaghi. Insomma adesso non resta che attendere: tra un mese poi sarà Coppa Italia.

CALENDARIO COPPA ITALIA

Martedì 5 dicembre

21.00 Lazio-Genoa: (diretta tv su Canale 5)

Mercoledì 6 dicembre

21.00 Fiorentina-Parma: (diretta tv su Italia 1)

Martedì 19 dicembre

21.00 Napoli-Frosinone: (diretta tv su: Canale 5)

Mercoledì 20 dicembre

21.00 Inter-Bologna: (diretta tv su Canale 5)

Martedì 2 gennaio

21.00 Milan-Cagliari: (diretta tv su Canale 5)

Mercoledì 3 gennaio

18.00 Atalanta-Sassuolo: (diretta tv su Italia 1)

21.00 Roma-Cremonese: (diretta tv su Canale 5)

Giovedì 4 gennaio

21.00 Juventus-Salernitana: (diretta tv su Canale 5)

TABELLONE COPPA ITALIA

Quarti di finale – 10 gennaio

Vincente Inter-Bologna (1) – Vincente Fiorentina-Parma (2) (9)

Vincente Atalanta-Sassuolo (3) – Vincente Milan-Cagliari (4) (10)

Vincente Lazio-Genoa (5) – Vincente Roma-Cremonese (6) (11)

Vincente Juventus-Salernitana (7) – Vincente Napoli-Frosinone (8) (12)

Semifinali – 3-24 aprile

Vincente 9-Vincente 10 (13)

Vincente 11-Vincente 12 (14)

Finale – 15 maggio

Vincente 13-Vincente 14

Foto: LaPresse