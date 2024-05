LIVE Atalanta-Juventus, Finale Coppa Italia calcio 2024 in DIRETTA: gli orobici partono favoriti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta-Juventus, Finale Coppa Italia calcio 2024 in DIRETTA, grande sfida tra Gasperini e Allegri.

Un cammino lungo quasi un anno è giunto alla sua conclusione: è arrivato il momento della finale di Coppa Italia 2024. Atalanta e Juventus si affrontano nuovamente dopo la sfida del 2021, decisa al Mapei Stadium di Reggio Emilia da Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Sono passati gli anni e cambiano anche i giocatori: la Dea ha raggiunto la finale eliminando in semifinale, in doppia sfida, la Fiorentina. I bianconeri, invece, hanno superato la Lazio, rischiando non poco nella gara di ritorno allo stadio Olimpico di Roma.

L’Atalanta si presenta con i titolari ma senza Scamacca, squalificato: De Ketelaere dovrebbe agire da punta centrale, supportato da Koopmeiners e Lookman. Kolasinac è ancora indisponibile: al suo posto Scalvini, con l’alternativa dell’arretramento di De Roon in difesa e l’inserimento a centrocampo di Pasalic.

Anche la Juventus ha un’assenza certa per squalifica: quella di Locatelli. A giocare da regista sarà Nicolussi Caviglia. Cambiaso e Iling-Junior opereranno sulle fasce, con Weah e Kostic in seconda fila nelle gerarchie di Allegri. Yildiz ha recuperato dal problema alla spalla, e sono stati recuperati e convocati anche Alex Sandro e Danilo.

Probabile formazioni

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

