LIVE Sinner-Medvedev, Finale ATP Vienna 2023 in DIRETTA: nuovo atto conclusivo poche settimane dopo Pechino

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Medvedev, Finale dell’ATP 500 di Vienna 2023. Poche settimane dopo il torneo di Pechino, le strade di Jannik Sinner e di Daniil Medvedev si incrociano nuovamente in un atto conclusivo di un torneo ATP 500.

Quell’incontro è stato vinto dal tennista azzurro, il quale per la prima volta è riuscito a sconfiggere il russo. Quel successo, per 7-6, 7-6, è valso all’italiano il secondo titolo 500 della propria carriera e il best ranking alla posizione numero 4 della classifica Atp. Dopo quell’incontro Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale a Shanghai, perdendo al tie-break decisivo da Ben Shelton.

Dopo quel torneo l’altoatesino si è preso qualche settimana di pausa, prima di tornare in campo questa settimana a Vienna. Nel capoluogo austriaco Sinner si è preso la rivincita al primo turno contro Shelton, per poi battere Sonego, Tiafoe e Rublev, senza mai perdere neppure un set.

Dopo la finale di Pechino Medvedev ha perso al secondo turno a Shanghai, per poi tornare in campo, come l’avversario odierno, a Vienna. In questo torneo il russo ha esordito battendo il francese Arthur Fils, per poi rimontare un set di svantaggio a Grigor Dimitrov. Nel derby contro Khachanov dei quarti di finale il numero 3 del mondo si è imposto per 6-3, 3-6, 6-3, per poi battere con il punteggio di 6-4, 7-6 Stefanos Tsitsipas.

Quello odierno sarà l’ottavo scontro diretto tra Sinner e Medvedev. Il bilancio è di 6 a 1 per il russo, anche se l’ultimo incontro è stato vinto dall’italiano. I due vantano un precedente anche a Vienna, risalente a 12 mesi fa, quando il sovietico si impose 6-4, 6-2. Quest’oggi sarà molto importante il servizio dell’italiano, fondamentale per rimanere in scia all’avversario, e l’atteggiamento in campo dell’azzurro, il quale ha Pechino ha scardinato le certezze di Medvedev giocando un tennis più offensivo.

La Finale dell’Atp 500 di Vienna 2023 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev andrà in scena alle 14.00. L’evento sarà visibile su Sky Sport Tennis, canale 203 del decoder Sky, e su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. La copertura streaming sarà affidata a Sky Go, Now Tv, Supertennix e Tennis Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Medvedev, Finale dell’Atp 500 di Vienna, in programma alle 14.00, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

