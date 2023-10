Tennis, il palmares di Jannik Sinner: i 10 tornei vinti dall’italiano

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo Daniil Medvedev in un’epocale finale andata in scena sul cemento indoor della capitale austriaca. Il tennista italiano si è imposto al terzo set dopo più di tre ore di autentica battaglia, culminata in un leggendario quarto gioco della terza frazione durato venti minuti e in cui l’altoatesino ha piazzato il break mortificando il russo dal punto di vista fisico. Si tratta del secondo sigillo consecutivo per il 22enne contro questo avversario, già battuto poche settimane fa nell’atto conclusivo di Pechino e tramortito ancora una volta.

Jannik Sinner ha conquistato il quarto trofeo della stagione e il decimo della propria carriera, agganciando così Adriano Panatta in testa alla classifica degli italiani più vincenti di sempre nel circuito maggiore. Prima del sigillo odierno, Jannik Sinner aveva già avuto modo di festeggiare nel 2023 imponendosi al torneo ATP 250 di Montpellier, al Masters 1000 di Toronto (prima affermazione in una kermesse di quel livello) e al torneo ATP 500 di Pechino battendo Carlos Alcaraz in semifinale e Medvedev in finale. Nel 2022, invece, era arrivata una sola gioia: al torneo ATP 250 di Umago sconfisse Alcaraz in un monumentale scontro diretto conclusivo.

Jannik Sinner vinse quattro tornei anche nel 2021: gli ATP 250 di Melbourne 1, Sòfia e Anversa, intramezzati dal successo all’ATP 500 di Washington. Il primo trofeo alzato al cielo dall’azzurro risale al 2020, quando si impose sempre a livello ATP 250 in quel di Sòfia. Nei fatti si annoverano: 1 Masters 1000, 3 ATP 500, 6 ATP 250; 7 sul cemento (4 indoor, 3 outdoor) e 3 sulla terra rossa. L’azzurro vinse anche le Next Gen ATP Finals a Milano nel 2019, prima di passare stabilmente nel circuito che conta. Di seguito il palmares completo di Jannik Sinner, attuale numero 4 al mondo.

PALMARES JANNIK SINNER

ATP Masters 1000 Toronto nel 2023

ATP 500 Vienna nel 2023

ATP 500 Pechino nel 2023

ATP 500 Washington nel 2022

ATP 250 Montpellier nel 2023

ATP 250 Umago nel 2022

ATP 250 Melbourne 1 nel 2021

ATP 250 Sòfia nel 2021

ATP 250 Anversa nel 2021

ATP 250 Sòfia nel 2020

Next Gen ATP Finals nel 2019

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger