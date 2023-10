Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria a Vienna? Montepremi e cifre: successo sontuoso su Medvedev

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano ha sconfitto Daniil Medvedev in tre set al termine di una partita epica durata più di tre ore sul cemento della capitale austriaca. L’altoatesino ha saputo battere il numero 3 del mondo per la seconda volta consecutiva, dopo esserci riuscito poche settimane fa nell’atto conclusivo di Pechino. Il numero 4 del ranking ATP ha messo le mani sul quarto trofeo stagionale e il decimo in carriera, agguantando così Adriano Panatta in testa alla classifica degli italiani più vittoriosi di sempre.

Jannik Sinner ha timbrato la 56ma affermazione in questa annata agonistica e ha ormai blindato il quarto posto nella graduatoria internazionale al termine del 2023, traguardo mai raggiunto in passato da un italiano. Il 22enne ha trionfato con il punteggio di 7-6(7), 4-6, 6-3 e ormai sembra entrato in una nuova dimensione agonistica nel panorama internazionale. Nella prima frazione ha saputo recuperare un break e ha annullato due set-point (uno nel tie-break). Nel secondo parziale è calato un po’ di intensità, poi nel terzo set è andato in scena uno spettacolare gioco da venti minuti chiuso con il break di Sinner, che si è poi involato verso il successo.

Il risultato odierno ha un peso importante dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche interessanti risvolti sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner vincendo il torneo ATP 500 di Vienna? Il montepremi è particolarmente interessante visto che stiamo parlando di 450.650 euro. Ricordiamo che questa cifra riguarda il premio del torneo garantito dagli organizzatori e che viene comunicato ufficialmente, poi c’è tutto un mondo inerente agli sponsor personali.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER VINCENDO A VIENNA

450.650 euro.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger