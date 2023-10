Jannik Sinner: “Partita molto mentale, contento di come l’ho gestita. Di sicuro una delle mie migliori tre-cinque”

Jannik Sinner è raggiante dopo l’ottenuto successo nell’ATP 500 di Vienna. Ancora un alloro per il numero 4 del mondo, sempre più spedito verso le alte vette del ranking mondiale dopo aver (di nuovo) battuto Daniil Medvedev. Stavolta il russo è stato costretto a capitolare dopo una finale lunghissima.

Queste le sue parole subito dopo la vittoria: “Ho giocato molto bene nel primo set, sono riuscito a rientrare quando era avanti di un break. Ho trovato un modo nel primo set, nel secondo lui ha annullato gli scambi, ho avuto tante palle break e sono riuscito a sfruttarle nel terzo. La partita è stata molto mentale e sono contento di come l’ho gestita e sono molto contento per il titolo“.

Nella sua classifica personale questa è tra le sfide di maggior lustro da lui giocate: “Sicuramente è una delle migliori tre-cinque partite. Giocare in finale è sempre speciale, soprattutto contro Medvedev perché contro lui ci ho perso tante volte, ma l’ultima vittoria a Pechino mi ha dato fiducia. Quella volta c’erano stati più serve and volley, qui ho dovuto adattarmi e sono contento di come ho gestito“.

Restano ora solo tre eventi a cui partecipare: il Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove resta da capire quando Sinner giocherà (verosimile che, stante la situazione e le tre ore di oggi, a lui e a Medvedev tocchi il mercoledì), e poi le ATP Finals di Torino, stavolta entrando dalla porta principale, prima delle finali di Coppa Davis. In attesa che, per il 2024, siano posti lumi su una formula che, per il 2023, tanti sperano si veda per l’ultima volta.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger