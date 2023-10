Classifica ATP Race: Sinner ormai quasi certo di essere tds n.4 alle Finals di Torino: manca solo la matematica

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo Daniil Medvedev dopo un’autentica battaglia sportiva durata più di tre ore. Il tennista italiano si è imposto al terzo set, riuscendo a piazzare un break micidiale nel corso del quarto gioco della terza frazione in cui i due rivali si sono fronteggiati per una ventina di minuti.

Il risultato odierno è decisamente significativo, visto che l’altoatesino ha saputo sconfiggere il fuoriclasse russo (numero 3 al mondo) per la seconda volta consecutiva (ci era riuscito poche settimane fa nell’atto conclusivo di Pechino) e che ha messo le mani sul quarto trofeo stagionale (il decimo in carriera, eguagliato il record di Adriano Panatta come italiano più vincente di sempre).

Jannik Sinner ha rafforzato il quarto posto nella ATP Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante l’anno. Il 22enne, che può fare leva anche sui sigilli ottenuti al Masters 1000 di Toronto e a Montpellier, oltre alla semifinale raggiunta a Wimbledon, ha incamerato ben 5.445 punti. Il nostro portacolori si trova alle spalle del serbo Novak Djokovic (8.955), dello spagnolo Carlos Alcaraz (8.455) e proprio di Medvedev (7.235).

Jannik Sinner ha un vantaggio di 990 punti nei confronti dell’altro russo Andrey Rublev, che lo insegue in quinta posizione con 4.455 punti all’attivo. Nei fatti l’azzurro è praticamente certo di essere testa di serie numero 4 alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo che si disputerà al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 novembre.

Anche se Sinner dovesse perdere al secondo turno contro il vincente del derby americano tra McDonald e Wolff e contestualmente Rublev dovesse vincere il torneo, l‘altoatesino resterebbe davanti in classifica perché a parità di punti (5.445) vengono premiati i migliori risultati ottenuti tra Slam e Masters 1000 mandatory (Montecarlo escluso). Prima delle ATP Finals si disputeranno contemporaneamente l’ATP 250 di Sòfia e l’ATP 250 di Metz, a cui verosimilmente entrambi non parteciperanno-

Nei fatti manca soltanto la matematica, ma ormai è praticamente certo che Sinnersarà tds numero 4 a Torino e così eviterà Medvedev nel girone, nel suo raggruppamento ci sarà uno tra Djokovic e Alcaraz (numero 1 e numero 2), uno tra il numero 5 e il numero 6 (sulla carta Rublev e Tsitsipas), uno tra numero 7 e numero 8 (c’è bagarre).

CLASSIFICA ATP RACE

1. Novak Djokovic (Serbia) 8.955, già qualificato alle ATP Finals

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 8.455

3. Daniil Medvedev (Russia) 7.235

4. Jannik Sinner (Italia) 5.445

5. Andrey Rublev (Russia) 4.455

6. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.885

7. Alexander Zverev (Germania) 3.505

8. Holger Rune (Danimarca) 3.290

9. Taylor Fritz (USA) 3.100

10. Hubert Hurkacz (Polonia) 3.075

11. Casper Ruud (Norvegia) 2.860

12. Tommy Paul (USA) 2.640

13. Alex de Minaur (Australia) 2.605

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster