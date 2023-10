LIVE Napoli-Milan, Serie A calcio in DIRETTA: al San Paolo è già un esame per entrambe

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Napoli-Milan, Serie A calcio in DIRETTA, sfida fondamentale per Pioli e Garcia.

Il Napoli arriva a questo match dopo una vittoria contro il Verona in Serie A e un’altra importante in Champions League contro l’Union Berlino. C’è curiosità su come il Napoli di Rudi Garcia replicherà la qualità e i risultati precedenti, specialmente dopo alcune sconfitte casalinghe e punti persi in partite precedenti. D’altra parte, il Milan arriva a questo match dopo una dura sconfitta in casa contro la Juventus e un pesante 3-0 subito a Parigi in Champions League, ridimensionando la percezione del valore della squadra su scala internazionale.

Oltre alle critiche per Leao per le sue prestazioni in Champions League e nei big match di quest’anno, dall’altra parte non sarà presente per infortunio Osimhen. I rossoneri dovrebbero schierarsi con il solito tridente Pulisic, Giroud e appunto Leao. Mentre il Napoli risponde con Kvaratskhelia, Politano e Raspadori.

Data: 29/10/2023

Orario: 20.45

Canale TV: DAZN

Probabile formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Milan, Serie A calcio DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.