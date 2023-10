VIDEO Sinner-Medvedev 2-1, Finale ATP Vienna 2023: highlights e sintesi. Match epico, l’azzurro prevale alla distanza

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano ha sconfitto Daniil Medvedev in tre set al termine di una partita epica durata più di tre ore sul cemento della capitale austriaca. L’altoatesino ha saputo battere il numero 3 del mondo per la seconda volta consecutiva, dopo esserci riuscito poche settimane fa nell’atto conclusivo di Pechino.

Il numero 4 del ranking ATP ha messo le mani sul quarto trofeo stagionale e il decimo in carriera, agguantando così Adriano Panatta in testa alla classifica degli italiani più vittoriosi di sempre. Jannik Sinner ha conquistato il quarto trofeo della stagione e il decimo della propria carriera, agganciando così Adriano Panatta in testa alla classifica degli italiani più vincenti di sempre nel circuito maggiore.

Jannik Sinner ha rafforzato il quarto posto nella ATP Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante l’anno. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Sinner-Medvedev, Finale del torneo ATP 500 di Vienna.

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-MEDVEDEV, FINALE ATP 500 VIENNA

Foto: Lapresse