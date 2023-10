Superbike, asfalto bagnato a Jerez e FP1 che si chiude con 4 soli piloti in pista. Miglior tempo di Mercado

Davvero una prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, dodicesimo e ultimo appuntamento del Mondiale superbike 2023. del tutto interlocutoria quella a cui abbiamo assistito.

Il tracciato di Jerez de la Frontera, dopo la forte pioggia caduta nella notte, ha visto l’asfalto bagnato fino all’ultimo minuto del turno. Per questo motivo i piloti hanno preferito non girare nei 45 minuti della FP1, risparmiando gomme e moto in vista del pomeriggio.

I primi della classe, come detto, non sono nemmeno usciti dai box, mentre solamente quattro piloti hanno preso la via del tracciato, mettendo a segno ovviamente tempi del tutto interlocutori. Volendo comporre una classifica della prima sessione di prove libere, il miglior tempo porta la firma dell’argentino Leandro “Tati” Mercado (Honda) in 2:01.309, con 1.405 secondi di vantaggio sull’olandese Michael van der Mark (BMW) in 2:02.714. Terza posizione per il tedesco Florian Alt (Honda) in 2:02.817 a 1.508, mentre è quarto il ceco Oliver Konig (Kawasaki) in 2:04.506 a 3.194, ma con un tempo fatto segnare nelle prime fasi del turno.

A questo punto la superbike si concentra in vista della seconda sessione di prove libere, confidando in un turno decisamente più indicativo. La FP2 scatterà alle ore 14.00 con 45 minuti che, a questo punto, diventano di estrema importanza.

Foto: LPS Otto Moretti