MotoGP, GP Thailandia 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 27 ottobre

Nella notte italiana prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento stagionale. Il Motomondiale, edizione 2023, prosegue senza soluzioni di continuità e, dopo la gara di Phillip Island, ci troviamo nel bel mezzo della prima tripletta di fine campionato.

Si correrà sul tracciato di Buriram che, come abbiamo imparato a conoscere, unisce lunghissimi rettilinei a curve complicate. Il venerdì thailandese ci proporrà, come sempre, le prime due sessioni di prove libere per ogni classe. Nel caso della MotoGP, come avviene dalla ripartenza post-vacanze estive, il primo turno (45 minuti) non farà testo per la classifica combinata, mentre il secondo (60 minuti) sarà quello decisivo per decidere chi raggiungerà direttamente la Q2.

Come arriviamo alla prova di Buriram? Nella MotoGP ci attende un ennesimo capitolo dello splendido duello tra Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin che continuano il loro duello al vertice per il titolo. In Moto2, invece, Pedro Acosta è sempre più vicino al suo titolo nella classe mediana, infine in Moto3 proseguirà la lotta per la corona tra diversi piloti.

Il venerdì del GP di Thailandia sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non saranno disponibili le prove libere, nemmeno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2023 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 27 ottobre

Ore 4.00-4.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 4.50-5.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 5.45-6.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 8.15-8.50 Prove libere 2 Moto3

Ore 9.05-9.45 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.00-11.00 Prove libere MotoGP

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201).

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo