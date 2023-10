MotoGP, risultati e classifica FP GP Thailandia 2023: Martin un razzo, ma cade. Bagnaia arpiona la Q2

Andata definitivamente in archivio la prima giornata del week end del GP della Thailandia, 17° appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Piloti e team hanno lavorato alacremente per trovare la giusta finestra d’utilizzo delle gomme e allo stesso modo comprenderne il comportamento sulla durata. Una messa a punto certosina per avere risposte nelle varie configurazioni.

Una pista che richiede tanto in termini di motore e di freni. Grandi staccate per i centauri, costretti quindi ad avere un grande feeling all’anteriore, per inserire al meglio la moto in curva e non perdere troppo tempo. Un day-1, come al solito, fondamentale nel quale le pre-qualifiche sono state funzionali a definire l’ordine dei piloti che domani inizieranno le qualifiche dalla Q1 e dalla Q2.

Il confronto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin è il tema senza se e senza ma. Pecco, reduce dal week end di Phillip Island (Australia), ha portato il proprio margine di vantaggio a 27 punti sull’iberico in classifica generale. Martin, però, non vuol di certo arrendersi e, forte della sua eccellente velocità, vuole attaccare per mettere pressione a Bagnaia.

Vedremo chi riuscirà a inserirsi nel duello. Marco Bezzecchi, con una spalla ancora dolente, spera di avere un po’ di sollievo e di essere della partita. Un obiettivo comune con KTM e Aprilia, mentre in Honda e Yamaha Marc Marquez e Fabio Quartararo cercheranno di fare necessità virtù.

RISULTATI E CLASSIFICA FP GP THAILANDIA 2023 MOTOGP

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.171 16 19 0.651 0.159 333.3

4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

10 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

15 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

18 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

19 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

21 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

Foto: LaPresse