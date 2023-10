MotoGP, subito Jorge Martin nelle FP1 del GP di Thailandia. Bagnaia non pensa al tempo

Jorge Martin ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Buriram abbiamo assistito ad un turno (non indicativo per la composizione della top10 in vista delle qualifiche) lineare e senza problemi dal punto di vista del meteo, con i piloti che hanno potuto girare per trovare subito il giusto feeling con le rispettive moto.

Il miglior tempo di questa FP1 lo ha fissato Jorge Martin (Ducati Pramac) unico ad avere provato la doppia gomma media, in 1:30.520 con 238 millesimi di vantaggio sul connazionale Maverick Vinales (Aprilia) con doppia hard, quindi terzo un altro spagnolo, Pol Espargarò (Gas Gas) a 492 (soft e hard).

Quarto tempo per suo fratello Aleix Espargarò (Aprilia) a 651 millesimi con doppia hard, quinto per un redivivo Franco Morbidelli (Yamaha) a 750, mentre è sesto l’ennesimo spagnolo, Augusto Fernandez (Gas Gas) a 823. Settimo il nostro Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) a 962 millesimi dalla vetta, a braccetto con lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia RNF), quindi nono l’ennesimo iberico (il settimo nelle prime nove posizioni) Alex Marquez (Ducati Gresini) a 966, con Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) che chiude la top10 a 987 con gomma soft e hard, senza dare mai la sensazione di pensare troppo al cronometro.

Si ferma in 12a posizione Fabio Quartararo (Yamaha) a 1.130 da Martin, quindi 15a posizione per Luca Marini (Ducati Mooney VR46) a 1.269, davanti al compagno di scuderia Marco Bezzecchi a 1.304. Chiude 17° Enea Bastianini (Ducati Factory) a 1.333, davanti a Marc Marquez (Honda Repsol) a 1.337, quindi 19° il vincitore di Phillip Island, Johann Zarco (Ducati Pramac), con un distacco 1.393.

A questo punto la classe regina si prepara per la sessione di pre-qualifiche delle ore 10.00 italiane (le ore 15.00 locali). Sessanta minuti di capitale importanza per i piloti per centrare la top10 che, giova ricordarlo, permetterà loro di evitare la Q1 delle qualifiche di domani.