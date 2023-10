MotoGP, i venerdì ‘alla Bagnaia’. Ma questa volta c’è un cruciale pass per la Q2 a Buriram

Si potrebbe inaugurare un nuovo modo di dire, “il venerdì alla Bagnaia”. Ormai è conclamato come il piemontese sia solito cominciare lentamente i weekend, mettendosi progressivamente in moto sessione dopo sessione. Come una sorta di motore diesel, Pecco parte in relativo affanno e poi va in progressione, sino a diventare anche più competitivo di tutti gli altri sulla distanza.

Il Campione del Mondo in carica della MotoGP ha difatti realizzato il 7° tempo nella seconda sessione di prove del Gran Premio di Thailandia, quella atta a determinare i 10 uomini esentati dal Q1. Al di là del piazzamento in sé, colpisce il fatto che ben quattro Ducati siano risultate più rapide (le due del Team Pramac e il tandem del Team Mooney VR46).

Errata corrige. Non colpisce più. Vedere Bagnaia chiudere la giornata inaugurale alle spalle di svariati compagni di marca è diventata l’abitudine. Anzi, a Buriram c’è una grossa differenza rispetto a Mandalika e Phillip Island. Stavolta, Pecco si è guadagnato piuttosto comodamente l’accesso diretto alla fase decisiva delle qualifiche. Dunque, niente roulette russa del Q1.

Pertanto, non ci sono motivi per dubitare di chi scende in pista con il numero 1 sul cupolino. L’Indonesia e l’Australia hanno dimostrato come chi ha vinto il titolo 2022 sappia esattamente cosa fare e come farlo quando più conta, ovvero quando in palio ci sono i punti per il Mondiale, a cominciare dalla Sprint programmata per il sabato.

Foto: MotoGP.com Press