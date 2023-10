LIVE Irlanda-Nuova Zelanda 24-28, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: gli All Blacks volano in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.51 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.50 La Nuova Zelanda ribalta dunque il pronostico volando in semifinale dove gli All Blacks se la vedranno con l’Argentina. L’Irlanda saluta il Mondiale da numero 1 del ranking. Per i Verdi resta dunque vivo il tabù quarti di finale.

80′ FINISCE COSI’! IRLANDA-NUOVA ZELANDA 24-28.

78′ Possesso Irlanda a due minuti dal termine, serve una meta ai Verdi.

76′ Drop irlandese per allontanare gli All Blacks dalla linea di meta.

74′ Si salvano gli All Blacks, poi arriva l’errore di Doris in ricezione che regala una mischia alla Nuova Zelanda.

72′ Irlanda vicina alla linea di meta neozelandese.

70′ Alla seconda non sbaglia Barrett, Irlanda-Nuova Zelanda 24-28.

68′ Non trova i pali Barrett, si resta sul 24-25.

66′ Punizione in favore degli All Blacks.

64′ META IRLANDA! Avanza la maul verde e arriva la meta tecnica per l’Irlanda che accorcia. Irlanda-Nuova Zelanda 24-25.

62′ Avanza l’Irlanda che entra nei 22 degli All Blacks.

60′ Non trova i pali Sexton con la squadra di Farrell che manca dunque l’opportunità per accorciare.

58′ Torna ad avanzare l’Irlanda che ha bisogno di mettere punti a referto per tenere viva la partita.

56′ Intercetto di Smith con gli All Blacks che recuperano il possesso dell’ovale.

54′ Arriva la trasformazione dello stesso Jordan. Irlanda-Nuova Zelanda 17-25.

53′ META ALL BLACKS! Splendida giocata di Mo’unga che libera la corsa di Jordan. Irlanda-Nuova Zelanda 17-23.

50′ Recupero dell’Irlanda con Porter.

47′ Si difendono bene gli All Blacks che tornano in parità numerica.

44′ Ultime avanzate dell’Irlanda con la superiorità numerica.

41′ SI RIPARTE!

21.45 Si chiude uno splendido primo tempo a Saint-Denis con gli All Blacks che vanno al riposo con un punto di vantaggio sull’Irlanda grazie alle mete di Fainga’anuku e Savea unitamente ai calci di Mo’unga e Barrett. Aki e Gibson-Park e il calcio di Sexton per i verdi. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

40′ FINISCE IL PRIMO TEMPO!

39′ C’è la trasformazione di Sexton. Irlanda-Nuova Zelanda 17-18.

38′ META IRLANDA! Gibson-Park esce dalla maul e va a schiacciare, l’Irlanda sfrutta la superiorità numerica e accorcia. Irlanda-Nuova Zelanda 15-18.

37′ Giallo a Smith per ostruzione, All Blacks in 14 per dieci minuti.

36′ Vantaggio Irlanda che avanza.

34′ Non trova la trasformazione Mo’unga.

33′ META ALL BLACKS! Arriva la ventiquattresima meta della carriera per Ardie Savea. Irlanda-Nuova Zelanda 10-18.

32′ Vantaggio acquisito Nuova Zelanda con il calcio di Jordan.

29′ C’è la trasformazione di Sexton. Irlanda-Nuova Zelanda 10-13.

28′ BUNDEE AKI! Arriva la metà irlandese con il giocatore equiparato che sfonda centralmente. Irlanda-Nuova Zelanda 8-13.

26′ Drop di Mo’unga per far ripartire l’Irlanda quanto più lontano possibile dalla linea di meta.

24′ NON SBAGLIA SEXTON! Centra i pali il capitano irlandese. Irlanda-Nuova Zelanda 3-13.

23′ Partenza straripante degli All-Blacks con l’Irlanda che ora ha però l’opportunità di sbloccarsi con un calcio di Sexton.

21′ Arriva anche la trasformazione di Mo’unga. Irlanda-Nuova Zelanda 0-13.

20′ META NUOVA ZELANDA! Avanzata di Barrett con un calcetto poi arriva la realizzazione di Fainga’anuku. Irlanda-Nuova Zelanda 0-11.

18′ Possesso recuperato dagli All Blacks.

16′ Spettacolare recupero difensivo di Savea sull’avanzata irlandese.

14′ JORDIE BARRETT! Non sbaglia il 12 neozelandese. Irlanda-Nuova Zelanda 0-6.

13′ Nuova opportunità di andare per i pali per gli All Blacks con Barrett.

11′ E’ l’Irlanda ora a prendere l’iniziativa.

8′ PRIMI PUNTI NUOVA ZELANDA! Gli All Black sbloccano il punteggio con un calcio di Mo’unga. Irlanda-Nuova Zelanda 0-3.

7′ Pallone alto per Jordan che non riesce a schiacciare in metà, ancora possesso All Blacks per il vantaggio.

5′ Partenza rabbiosa della Nuova Zelanda che spinge entrando nei 22 irlandesi.

3′ Mischia in favore degli All Blacks.

1′ Possesso neozelandese in avvio.

SI PARTE!

20.58 E’ il momento della Haka, la danza maori degli All-Blacks.

20.57 Inno nazionale neozelandese.

20.56 Si parte con l’inno nazionale irlandese.

20.55 Cinque minuti all’inizio del match, tra poco sarà la volta degli inni nazionali.

20.50 Chi vincerà stasera troverà di fronte a sè l’Argentina in semifinale, in grado quest’ultima di superare il Galles a Marsiglia nel primo quarto di finale del Mondiale.

20.45 L’Irlanda va a caccia della sua prima qualificazione nella storia alle semifinali della Coppa del Mondo, sfidando la Nuova Zelanda da favorita a Saint Denis.

20.40 Queste le formazioni del match:

Irlanda: 15 Hugo Keenan 14 Mack Hansen 13 Garry Ringrose 12 Bundee Aki 11 James Lowe 10 Johnny Sexton (c) 9 Jamison Gibson-Park 8 Caelan Doris 7 Josh van der Flier 6 Peter O’Mahony 5 Iain Henderson 4 Tadhg Beirne 3 Tadhg Furlong 2 Dan Sheehan 1 Andrew Porter. A disposizione: 16 Ronan Kelleher 17 David Kilcoyne 18 Finlay Bealham 19 Joe McCarthy 20 Jack Conan 21 Conor Murray 22 Jack Crowley 23 Jimmy O’Brien.

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Jordie Barrett, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (C), 6 Shannon Frizell, 5 Scott Barrett, 4 Brodie Retallick, 3 Tyrel Lomax, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot. A disposizione: 16 Dane Coles, 17 Tamaita Williams, 18 Fletcher Newell, 19 Sam Whitelock, 20 Dalton Papali’i, 21 Finlay Christie, 22 Damian McKenzie, 23 Anton Lienert-Brown

20.35 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Nuova Zelanda, match valido per i quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby 2023.

Va in scena una sorta di finale anticipata a Parigi dove si affronteranno due delle pretendenti al titolo. Irlanda in vetta al ranking mondiale, campione del Sei Nazioni in carica e capace di superare la Nuova Zelanda in due delle tre sfide disputate in casa egli All Blacks lo scorso anno. Per proseguire il proprio cammino però gli uomini del c.t. Andy Farrell dovranno sfatare il tabù quarti di finale, mai superati nella storia dai “The Shamrocks XV”.

La Nuova Zelanda si presenta alla fase ad eliminazione diretta dopo un girone non particolarmente brillante in cui gli All Blacks hanno abdicato all’esordio con i padroni di casa della Francia prima di superare nettamente Namibia, Italia e Uruguay. I ragazzi di Ian Foster saranno chiamati ad alzare il livello del proprio rugby per ribaltare un pronostico che li vede partire sfavoriti almeno in partenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Nuova Zelanda, match valido per i quarti di finale della Coppa del Mondo di rugby 2023, si partirà alle ore 21.00 a Saint-Denis, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

