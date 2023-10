A che ora la F1 su TV8 oggi? Programma gara in chiaro GP Qatar 2023

L’opulento weekend del Gran Premio del Qatar di Formula 1 giunge al proprio pinnacolo. Oggi, domenica 8 ottobre, assisteremo alla gara vera e propria. Dopodiché le power unit si quieteranno per tre settimane, in quanto il Circus tirerà il fiato prima della forsennata tournée programmata fra Nord, Centro e Sudamerica. Si farà ritorno in Medio Oriente a fine novembre, però, per il gran finale di Abu Dhabi.

I Mondiali, piloti e costruttori, non sono più in discussione, ammesso lo siano mai stati. Ormai il tema forte è rappresentato dal capire quante gare NON vincerà Max Verstappen. L’olandese si è sinora imposto 13 volte su 16, tenendo una percentuale pari all’81,25%. Per stabilire il nuovo primato assoluto anche in termini relativi gliene servono altre 4. Dovesse infatti concludere l’anno con 17 affermazioni su 22 GP, batterebbe il record di Alberto Ascari, che nel 1952 primeggiò nel 75% delle corse valevoli per il Mondiale.

Nel 2021, quando viceversa la bagarre per l’Iride era furibonda, si impose Hamilton, il quale precedette Verstappen e Fernando Alonso. Fu un risultato clamoroso per lo spagnolo, capace di tornare sul podio a più di 7 anni di distanza dalla piazza d’onore artigliata in Ungheria nel 2014, quando ancora correva con la Ferrari. Fu, peraltro, l’unico ingresso nella top-three della sua esperienza in Alpine prima del trasferimento all’Aston Martin. Cosa succederà oggi? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio del Qatar in TV. Come?

PROGRAMMA GP QATAR F1 SU TV8

DOMENICA 8 OTTOBRE

Ore 22.00, il GP del Qatar sarà trasmesso gratis in chiaro in DIFFERITA

PROGRAMMA GP QATAR F1 OGGI (8 OTTOBRE)

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio del Qatar. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, il GP mediorientale. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta.

STREAMING – L’evento di Lusail potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio del Qatar.

Foto: La Presse