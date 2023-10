F1, Piastri vince la Sprint di Lusail e Verstappen conquista il terzo titolo mondiale. Male le Ferrari

Max Verstappen chiude i conti con 6 gare e 2 Sprint di anticipo, laureandosi aritmeticamente Campione del Mondo di Formula Uno per la terza volta in carriera. L’olandese della Red Bull cala il tris dunque dopo i trionfi del 2021 e del 2022, festeggiando la certezza aritmetica della vittoria finale in campionato già al termine della Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2023.

Il nativo di Hasselt ha dominato in lungo e in largo questa stagione, anche grazie ad una RB19 davvero spaziale, ma quest’oggi si è dovuto accontentare del secondo posto nella mini-gara del sabato alle spalle della McLaren di Oscar Piastri. Il rookie australiano ha difeso strenuamente la pole position ottenuta nella Sprint Shootout, limitando i danni in partenza con gomme medie e facendo successivamente la differenza col passare dei giri rispetto alle macchine che montavano le soft.

Piastri ha tagliato per primo il traguardo dopo i 19 giri di gara (caratterizzati da ben tre Safety Car) con 1″8 di vantaggio su Verstappen e oltre 8″ sull’altra McLaren di Lando Norris, autore di una corsa un po’ complicata sin dallo start sul lato sporco della griglia. Quarta e quinta posizione per le Mercedes di George Russell (a lungo leader grazie alla mescola soft) e Lewis Hamilton, che hanno preceduto all’arrivo le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc (poi retrocesso in 13ma posizione con una penalità di 5″ per track limits).

Le Rosse hanno pagato a conti fatti la scelta di provare le morbide, partendo fortissimo ma crollando nel finale e rischiando addirittura di perdere ulteriori posizioni. A punti anche la Williams di Alex Albon e l’Aston Martin di Fernando Alonso. Ritirato un incolpevole Sergio Perez per un incidente con la Haas di Nico Hulkenberg e l’Alpine di Esteban Ocon.

Foto: Lapresse