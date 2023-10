F1, Verstappen domina le qualifiche in Qatar e si prende la pole davanti alle Mercedes. 5° Leclerc

Max Verstappen non lascia scampo ai suoi avversari e domina le qualifiche di Lusail conquistando la pole position per il Gran Premio del Qatar 2023, valido come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della decima partenza al palo dell’anno (la 30ma della carriera) per il fenomeno olandese della Red Bull, che si appresta a festeggiare domani la certezza aritmetica del suo terzo titolo iridato consecutivo.

Prima fila completata dalla Mercedes di George Russell, che scatterà dunque domenica dalla seconda casella della griglia davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e all’Aston Martin di un redivivo Fernando Alonso. 5° con un po’ di fortuna Charles Leclerc sulla Ferrari, grazie agli errori in Q3 dei piloti McLaren a livello di track limits. Clamorosamente esclusi in Q2 invece Carlos Sainz con l’altra Rossa e Sergio Perez con la RB19.

In Q1 Mercedes opta per una strategia alternativa e sceglie gomme medie usate per il primo run con Russell e Hamilton, mentre Red Bull e Ferrari scendono in pista con le soft usate nelle libere. Nel finale c’è una grande evoluzione del tracciato e tutti devono montare gli pneumatici più performanti (nuovi a mescola morbida): Verstappen è il più veloce in 1’25″0 davanti a Norris, Alonso e Piastri. Eliminati Sargeant con la Williams, Stroll con l’Aston Martin, Lawson con l’AlphaTauri, Magnussen con la Haas e Zhou con l’Alfa Romeo.

In Q2 si decide tutto all’ultimo giro, sempre grazie ad un progressivo miglioramento delle condizioni. Hamilton piazza la zampata sulla bandiera a scacchi e firma il miglior tempo in 1’24″3 davanti a Verstappen e alle McLaren. Esclusi Tsunoda con l’AlphaTauri e a sorpresa Carlos Sainz (12°) con la Ferrari e Sergio Perez (13° a causa della cancellazione del suo giro per aver superato i track limits) con la Red Bull, oltre ad Albon con la Williams e Hulkenberg con la Haas.

In Q3 Verstappen mette subito le cose in chiaro e si prende la pole provvisoria in 1’23″778 con ampio margine su Hamilton, Russell, Piastri e Leclerc, mentre Norris si vede cancellare il secondo tempo per i track limits in curva 5. L’olandese della Red Bull non si migliora successivamente, ma nessuno riesce a strappargli la pole position all’ultimo tentativo. Norris sigla nuovamente un crono valido per la piazza d’onore, oltrepassando però i limiti del circuito e restando dunque decimo senza tempo. Russell eredità così la seconda posizione davanti a Hamilton, Alonso, Leclerc e Piastri (a sua volta declassato dal 3° al 6° posto causa track limits).

Foto: Lapresse