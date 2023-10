Griglia di partenza F1, GP Qatar 2023: risultati e classifica qualifiche

Andate in archivio le qualifiche del GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Lusail si è tenuto un time-attack in un fine-settimana particolare per la presenza della quarta Sprint Race stagionale. Dopo quanto accaduto a Baku (Azerbaijan), Spielberg (Austria) e a Spa-Francorchamps (Belgio), questo nuovo format sarà di scena e per i piloti tempo di riflessione non ce n’è.

La Ferrari si è avvicinata a questo week end tra tanti punti di domanda. La pista qatariana sarà adatta alle caratteristiche della SF-23? Si temeva, infatti, che vi potessero essere i medesimi problemi notati a Suzuka (Giappone), nella percorrenza dei curvoni veloci. La macchina di Maranello, infatti, genera poco carico e questo non consente ai due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz di spingere al 100% nella massimizzazione della loro prestazione.

Discorso molto diverso per Red Bull e Max Verstappen. L’olandese, dominatore assoluto di questo campionato, può chiudere la partita iridata già nella Sprint di domani e di conseguenza le motivazioni per lui erano molte alla vigilia di questo appuntamento. Curiosità poi c’era sulle prestazioni di McLaren e di Mercedes, rivali dirette della Ferrari nel ruolo di seconda forza in pista.

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP QATAR F1 2023

Q1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:25.007 2

2 Lando NORRIS McLaren+0.124 2

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.216 2

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.259 2

5 George RUSSELL Mercedes+0.327 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.445 2

7 Pierre GASLY Alpine+0.559 2

8 Esteban OCON Alpine+0.704 2

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.801 2

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.897 2

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.984 2

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.031 3

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.051 2

14 Lewis HAMILTON Mercedes+1.069 2

15 Alexander ALBON Williams+1.111 2

16 Logan SARGEANT Williams+1.203 2

17 Lance STROLL Aston Martin+1.338 2

18 Liam LAWSON AlphaTauri+1.628 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.039 3

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.425 3

Foto: LaPresse