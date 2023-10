Basket: Dinamo Sassari dal dominio alla sconfitta in Champions League contro l’AEK Atene

Clamorosa sconfitta, quella che la Dinamo Sassari subisce nella seconda giornata di Champions League 2023-2024. Il Banco di Sardegna di Piero Bucchi non approfitta dell’assenza dai ranghi dell’AEK Atene di Mfiondu Kabengele e cede per 79-83 dopo aver guidato, sostanzialmente, per 39 minuti su 40 l’incontro. Conta però chi vince, e sono gli uomini di Joan Plaza a farlo con 22 punti di Jordan McRae, 20 dell’ex Justin Tillman e 18 di Chasson Randle. Per i sardi inutili i 19 di Ousmane Diop e i 14 di Breein Tyree.

Primo quarto di grande sostanza per la squadra di casa, che tira veramente bene (73%) e trova molto da tanti. Già Charalampopoulos e Whittaker portano il Banco sull’8-4, ulteriormente aperto da Gombauld, al quale rispondono Kuzminskas e Randle. Il vero uomo della fuga è però Tyree, che apre la strada al 10-2 che porta fin sul 24-11. L’AEK non ha molto per contenere le sfuriate di tutti, anche perché si accende pure Diop e dopo 10′ è 33-20.

I gialloneri di Grecia provano a rientrare in maniera abbastanza vibrante con Kuzminskas e McRae, che in un minuto e mezzo riducono della metà il divario. Il timeout di Bucchi per un po’ non frena il tentativo dell’AEK di rientrare in maniera definitiva, anche perché dal duello Diop-Flionis esce poco. Ci riprova Tyree, e stavolta riesce a trascinare Whittaker per quello che diventa un nuovo vantaggio oltre la doppia cifra. All’intervallo è 46-32.

La Dinamo riparte al ritmo della schiacciata di Gombauld e del 51-32 di Charalampopoulos, e in generale appare per buona misura in controllo della situazione anche contro Tillman e gli ex del campionato italiano che cercano di riprendere in mano la situazione. Dalla metà del periodo in poi, o meglio da tre minuti e mezzo dalla fine dello stesso, inizia il volo di Tillman, che con McRae contribuisce fortemente al 61-58 che porta agli ultimi 10 minuti.

Per oltre 4 minuti Sassari resta senza segnare, e questo periodo lo interrompe la tripla di Kruslin dopo 49 secondi del quarto finale. Ormai la lotta è aperta, Gentile prova a ridare ossigeno al Banco con il 71-63, ma arriva la risposta pronta di McRae e Randle: 71-68. Si va sul punto a punto, e si entra nell’ultimo minuto sul 79-78. C’è instant replay a -52″7 su lotta a rimbalzo, arriva la tripla di Randle e con essa anche il sorpasso AEK. L’attacco della Dinamo, però, è fermo: prima un’azione che muore sui 24, poi persa di Diop dalla rimessa e liberi per Karampelas: 1/2. Due triple del Banco non vanno a segno, McRae firma un altro tiro dalla lunetta che segna la fine.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-AEK ATENE 79-83

SASSARI: Cappelletti 4, Pisano, Treier 2, Tyree 14 , Kruslin 3, Whittaker 8, Raspino, Gentile 2, Diop 19, Gombauld 10, McKinnie 6, Charalampopoulos 11. All. Bucchi.

AEK: Tillman 20, Hall, Randle 18, Karampelas 1, Flionis 6, Netzipoglou, Chatzidakis 1, Kusminskas 10, McLemore 10, Kouzeloglou, Kottas, McRae 22. All. Plaza.

Credit: Ciamillo