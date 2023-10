Calcio, PSG-Milan 3-0 nella terza giornata del Gruppo F della Champions League

Il Milan continua a non segnare nella fase a gironi della Champions League 2023-2024 di calcio e così, dopo due pareggi a reti inviolate, arriva la prima sconfitta nel Gruppo F: i rossoneri escono battuti per 3-0 nel match di Parigi contro il PSG, con i transalpini ora primi in classifica a quota 6 ed i milanesi adesso ultimi con 2 punti.

Nel primo tempo il PSG è subito arrembante ed il Milan fatica a contenere i transalpini, così nei primi 7′ sia Thiaw che Krunic vengono ammoniti per interventi fallosi. A sbloccare la contesa, al 32′, è Mbappé, ben imbeccato da Zaire-Emery. Il Milan comunque tiene botta e si va al riposo sull’1-0 per i transalpini.

Nella ripresa nuova partenza a tutta del PSG: al 48′ va in gol Dembelé, ma la rete viene annullata dopo il consulto al VAR per un fallo. Al 53′, però, Dembelé veste i panni dell’assistman, servendo Kolo Muani, che firma il raddoppio. Nonostante i cambi il Milan non punge ed all’89’ arriva il gol di Lee Kang-In, ancora su assist di Zaire-Emery, per il definitivo 3-0.

Foto: LaPresse