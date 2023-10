Basket, Trento corsara in EuroCup con una prodezza di Ellis allo scadere

Dopo la Reyer Venezia si sblocca anche la seconda squadra italiana impegnata in EuroCup. La Dolomiti Energia Trento conquista la prima vittoria della sua stagione europea, sbancando il campo del Lietkabelis per 93-92. In Lituania è decisivo un canestro negli ultimi secondi di Quinn Ellis, con Trento che ottiene una vittoria che le permette di guardare con un po’ più di fiducia al futuro nella competizione.

Ellis è ovviamente il grande protagonista con una doppia doppia da 13 punti e 10 assist. Molto importanti anche i 13 di Paul Biligha e Davide Alviti, ormai spesso protagonisti con la maglia di Trento. Ai lituani non sono bastati invece i 20 di Gediminas Orelik e Deividas Sirvydis.

Un primo tempo di grande equilibrio, con le due squadre che chiudono in parità alla prima sirena (17-17), mentre all’intervallo il vantaggio è per Trento, anche solamente di un punto (44-43). La Dolomiti prova a scappare via nel terzo quarto con l’ottimo apporto di Alviti e Biligha. Arriva anche il buzzer beater di Conti, che permette alla Dolomiti di presentarsi avanti 71-64 negli ultimi dieci minuti.

Trento trova con Ellis il +10 a metà ultimo quarto, ma nei cinque minuti finale succede di tutto, perché i padroni di casa ribaltano il risultato con un parziale di 11-0. Trento ha ancora una chance ed Ellis non sbaglia, firmando il nuovo sorpasso e la vittoria per la Dolomiti.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

LIETKABELIS PANEVEZYS – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 92-93 (17-17, 26-27, 21-27, 28-22)

Lietkabelis: Lelevicius, Sabeckis 7, Stuknys, Lipkevicius 13, Slavinskas, Maldunas 8, Varnas 4, Orelik 20, Popovic 14, Hadzibegovic 6, Valinskas, Sirvydis 20.

Trento: Ellis 13, Stephens 12, Hubb 7, Alviti 13, Conti 10, Forray 2, Cooke Jr 7, Udom 8, Biligha 13, Ladurner, Grazulis 5.

