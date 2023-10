ATP Parigi-Bercy 2023: subito una sorpresa! Eliminato Ben Shelton

Prima grande sorpresa nell’ultimo Masters 1000 dell’anno. Ben Shelton saluta subito Parigi-Bercy, venendo sconfitto all’esordio dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in tre set con il punteggio di 7-6 5-7 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Probabilmente il numero sedici del mondo ha accusato un po’ di stanchezza dopo un lungo periodo che lo ha visto ottenere risultati di grande prestigio, come la semifinale agli US Open e la vittoria nel torneo ATP 500 di Tokyo.

A Shelton non sono bastati quindici ace (ai quali vanno aggiunti anche quattro doppi falli). Dall’altra parte un solidissimo Alejandro Davidovich Fokina, che ha sfruttato al meglio le due uniche palle break concesse dall’americano.

Nel primo set si segue l’andamento dei turni al servizio. Entrambi i tennisti vincono agevolmente i propri turni in battuta, senza concedere occasioni all’avversario. Nel dodicesimo gioco Shelton si procura un set point, ma Davidovich Fokina riesce ad annullarlo. Il set scivola di conseguenza al tie-break, che viene vinto per 7-4 dallo spagnolo.

Il numero 28 del mondo parte fortissimo nel secondo set e scappa avanti di un break, strappando a zero il servizio all’americano nel secondo game. La reazione di Shelton non si fa attendere troppo e arriva nel quinto gioco, con il giovane statunitense che pareggia i conti. Shelton ottiene un altro break nell’undicesimo game e poi vince il set per 7-5.

Sembra una partita che possa indirizzarsi verso l’americano ed invece Davidovich Fokina rimane sempre in partita. Lo spagnolo ottiene il break nel sesto gioco ed è un momento decisivo. Il 24enne iberico non concede più occasioni all’americano e chiude sul 6-3, qualificandosi per il secondo turno dove affronterà l’olandese Tallon Griekspoor.

