ATP Finals 2023, la corsa alla qualificazione: Rune ha reagito, Hurkacz mina vagante

La corsa alle ATP Finals di Torino è arrivata alla sua ultima tappa. Il Masters 1000 di Parigi è davvero l’ultima occasione per staccare un biglietto per il torneo che mette di fronte i migliori otto della stagione. Già certi della qualificazione sono Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner ed Andrey Rublev.

Restano dunque ancora tre posti, anche se Stefanos Tsitsipas ed Alexander Zverev sembrano al momento abbastanza al sicuro da eventuali sorprese. Spettacolare è invece la lotta per l’ottavo ed ultimo posto, al momento occupato da Holger Rune, che difende poco più di duecento punti di vantaggio su Hubert Hurkacz. Il danese si è riscattato nell’ultima settimana, raggiungendo la semifinale a Basilea, mentre il polacco ha perso la finale prorpio del torneo svizzera e dunque l’occasione di avvicinarsi ulteriormente all’ottava posizione.

Rune, campione uscente a Parigi-Bercy, ha anche il grande vantaggio di essere già al secondo turno (i primi otto del mondo hanno un bye al primo turno) e dunque può osservare cosa faranno i suoi avversari. Zverev comincerà con l’ungherese Marton Fucsovics, ma è soprattutto Hurkacz ad avere un esordio complicatissimo, visto che si troverà di fronte l’americano Sebastian Korda.

In corsa per un posto alle Finals ci sono anche Taylor Fritz e Casper Ruud, anche quest’ultimo già qualificato per il secondo turno. L’americano, che è comunque attaccato in classifica ad Hurkacz, invece, dovrà vedersela questo tardo pomeriggio con l’argentino Sebastian Baez. Sicuramente lo statunitense ha molte più chance del finalista del Roland Garros, che deve vincere il torneo per sperare.

LA CLASSIFICA DELLA RACE TO TORINO

1. Novak Djokovic (SRB) 8995 – qualificato

2. Carlos Alcaraz (SPA) 8455 – qualificato

3. Daniil Medvedev (RUS) 7200 – qualificato

4. Jannik Sinner (ITA) 5410 – qualificato

5. Andrey Rublev (RUS) 4455 – qualificato

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3885

7. Alexander Zverev (GER) 3505

8. Holger Rune (DEN) 3290

9. Hubert Hurkacz (POL) 3075

10. Taylor Fritz (USA) 3065

11. Casper Ruud (NOR) 2825

FOTO: LaPresse