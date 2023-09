Sport in tv oggi (sabato 2 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 2 settembre, ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande attesa per le qualifiche del GP d’Italia di F1 a Monza e per la Sprint Race del GP di Catalogna per la MotoGP. Proseguono gli US Open con il terzo turno, dove sarà impegnato anche Jannik Sinner. Da non perdere la tappa di Diamond League di atletica a Xiamen con Marcell Jacobs sui 100 metri. Da seguire con grande attenzione l’ottava tappa della Vuelta di Spagna per gli amanti del grande ciclismo.

Ampio spazio al calcio con Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri, senza dimenticarsi della Coppa del Mondo di canoa slalom e di triathlon. Da seguire anche gli Europei di volley maschile (giornata di riposo per l’Italia) e il terzo giro dei tornei di golf della settimana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 2 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 2 settembre

08.00 GOLF (DP World Tour) – Omega European Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.30 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Semifinali maschile/femminile (diretta streaming su Recast)

08.40 MOTO3 – GP Catalogna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Catalogna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.40 F3 – GP Italia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 MOTOGP – GP Catalogna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

11.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.10 ATLETICA – Diamond League a Xiamen (diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 13.00; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

12.15 MOTOE – GP Catalogna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 F1 – GP Italia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.50 MOTO3 – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

13.10 CICLISMO – Vuelta di Spagna, ottava tappa: Dénia-Xorret de Catì (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Sheffield United-Everton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 MOTO2 – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

13.45 MOTORSPORT – GTWC Europe, Sprint Race a Hockenheim (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Granada (diretta streaming su DAZN)

14.15 F2 – GP Italia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 MOTOGP – GP Catalogna, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

15.15 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile (diretta streaming su Triathlon Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Cinque partite: Augsburg-Bochum, Werder Brema-Mainz, Hoffenheim-Wolfsburg, Bayer Leverkusen-Darmstadt, Stoccarda-Friburgo

15.35 MOTOCROSS (MX2) – GP di Turchia, Qualifying Race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.00 F1 – GP Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Fulham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Brentford-Bournemouth, Burnley-Tottenham (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 BIATHLON – Martin Fourcade Nordic Festival (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.10 MOTOE – GP Catalogna, gara-2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Getafe (diretta streaming su DAZN)

16.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP di Turchia, Qualifying Race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.30 VOLLEY (Europei) – Due partite: Slovenia-Spagna, Turchia-Grecia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.00 TENNIS – US Open, terzo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Tennis Tv). Arnaldi-Norrie (secondo match dalle ore 17.00), Sinner-Wawrinka (terzo match dalle ore 17.00), Bronzetti-Zheng (terzo match dalle ore 17.00)

17.00 VOLLEY (Europei) – Olanda-Repubblica Ceca (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

18.15 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile (diretta streaming su Triathlon Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport 257, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Bologna-Cagliari (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Udinese-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie B) – Modena-Pisa (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie B) – Palermo-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie B) – Parma-Reggiana (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Valencia (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 VOLLEY (Europei) – Due partite: Bulgaria-Ucraina, Israele-Francia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 VOLLEY (Europei) – Macedonia del Nord-Montenegro (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Waalwijk-PSV Eindhoven (diretta streaming su Mola Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Monza (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Napoli-Lazio (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pescara-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – SPAL-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Ancona (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Messina (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Recanatese-Torres (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Due partite: Virtus Entella-Ancona, Avellino-Latina (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Lens (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

Foto: Lapresse