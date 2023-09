LIVE F1, GP Italia 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari sogna la pole a Monza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio d’Italia 2023, valevole come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sul Tempio della Velocità, a Monza, per un sabato che si preannuncia tiratissimo ed emozionante.

I tifosi italiani della Ferrari presenti sugli spalti del tracciato brianzolo proveranno a spingere la Scuderia di Maranello verso le prime due file in griglia con il sogno della pole position, anche se Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno vedersela in primis con le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, senza sottovalutare inoltre Mercedes, McLaren, Aston Martin e Williams.

La SF-23 ha destato un’ottima impressione nelle prove libere del venerdì soprattutto a serbatoio scarico nella simulazione di qualifica, confermando una notevole competitività sui lunghi rettilinei dell’Autodromo Nazionale. Questo weekend è stata riproposta l’alternative tyre allocation, di conseguenza in qualifica i piloti saranno obbligati a montare la mescola dura in Q1, la media in Q2 e la morbida in Q3.

Si comincia alle ore 12.30 con il semaforo verde della terza sessione di libere, mentre le qualifiche scatteranno nel pomeriggio alle 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’attività in pista odierna a Monza con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

