LIVE MotoGP, GP Catalogna 2023 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race, Bagnaia sfida Bezzecchi e Martin

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint Race del GP di Catalogna, undicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Barcellona assisteremo a un day-2 molto intenso in cui i piloti saranno chiamati a massimizzare la loro prestazione e a trovare consistenza nella gara veloce di oggi, prima di quella domenicale.

Francesco Bagnaia, leader del campionato, cercherà di centrare la pole-position e di sfatare il tabù in questo appuntamento, dal momento che Pecco non è mai salito sul podio nella sua storia agonistica. Il piemontese ha l’occasione per aggiornare questo dato, ma dovrà fare attenzione a un’Aprilia apparsa piuttosto pimpante, come i migliori tempi siglati da Aleix Espargaró, davanti a Maverick Viñales stanno a dimostrare.

Cercheranno di invitarsi alla festa Jorge Martin e Marco Bezzecchi, i più immediati inseguitori di Bagnaia nella classifica generale. Da capire a questo proposito quali saranno le condizioni meteorologiche dal momento che le previsioni non escludono l’arrivo della pioggia. Staremo a vedere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint Race del GP di Catalogna, undicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP2 alle 10.10 a precedere le qualifiche. La Sprint Race inizierà alle 15.00. Buon divertimento!

