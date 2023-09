LIVE Sinner-Wawrinka, US Open 2023 in DIRETTA: il veterano svizzero sulla strada verso gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno degli US Open 2023 tra Jannik Sinner e lo svizzero Stan Wawrinka. Sarà il sesto confronto diretto tra i due, con l’altoatesino in vantaggio finora per 3-2, ma che ha subito una sconfitta nell’unico precedente a Flushing Meadows datato 2019. Il vincente dell’incontro troverà agli ottavi uno tra il tedesco Alexander Zverev ed il bulgaro Grigor Dimitrov.

Sinner, ventiduenne di San Candido, si presenta a questo appuntamento dopo aver vinto i primi due turni con un perentorio parziale di sei set a zero. Vincitore di due titoli in stagione, tra cui il primo Masters 1000 conquistato in quel di Toronto, Jannik è parso in forma smagliante ed è di sicuro uno degli uomini maggiormente attesi nell’ultimo Slam stagionale. Servirà una prova attenta al cospetto di un veterano capace ancora di offrire istanti di grande tennis.

Dal canto suo Wawrinka, trentottenne di Losanna, arriva al terzo turno dopo aver battuto in tre parziali il giapponese Nishioka, ed in quattro lottati set l’argentino Etchverry. Quasi 4 ore in campo contro il sudamericano per l’elvetico numero 49 del ranking ATP, che su questi campi trionfò nel 2016. Vincitore di 16 titoli nella sua lunga carriera da professionista, in giornata di grazia rappresenta un’insidia nonostante la differenza d’età e di ranking.

La sfida tra Jannik Sinner e Stan Wawrinka sarà la terza sul Louis Armstrong Stadium a partire dalle 17.00 ora italiana dopo gli incontri femminili Burel-Sabalenka e Samsonova-Keys. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Supertennis ed Eurosport, ed in streaming su SupertenniX, Eurosport.it, DAZN e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse