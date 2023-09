LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: muro finale tremendo con pendenze al 22%! Roglic ci prova?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Vuelta a España 2023, terzo e ultimo Grande Giro della stagione che si disputa come da tradizione a cavallo tra agosto e settembre di ogni anno. Tornano protagonisti gli scalatori dopo la volata di ieri vinta a sorpresa da Soupe, frazione di montagna adattissima a fughe e imboscata con un finale durissimo su una rampa al 22%.

Partenza prevista da Dénia e linea del traguardo posto dopo 165 chilometri ricchi di insidie a Xorret de Catí. Nessun arrivo in salita, ma la strada tenderà all’insù per tanti chilometri e le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte anche oggi. Cinque i GPM in programma quest’oggi, tre di seconda categoria, uno di terza e il gran finale sul Xorret de Catí. Dopo 20 chilometri piatti si inizierà a mettere fatica nelle gambe con l’Alto de Vall d’Ebo (7,9 km al 5,7%) e il Puerto de Tollos (4,2 km al 5,6%) in rapida successione, A metà tappa due salite di seconda categoria: il Puerto de Benifallim (9,5 km al 4,9%) e poi il Puerto de la Carrasqueta (10,9 km al 4,6%), sulla quale sommità verranno dati anche i secondi di abbuono. Si chiude poi col tremendo Xorret de Catí, che misura appena 3,9 km, ma ha una pendenza media dell’11,4% (con picco al 22%) e che potrebbe stuzzicare la fantasia degli uomini di classifica per essere usato come trampolino di lancio per la picchiata finale.

L’ultima tappa di montagna, andata in scena l’altro ieri, ha riscritto completamente la classifica con una fuga bidone e la nuova maglia Roja è il giovanissimo e talentuosissimo francese classe 2003 Lenny Martinez. Adesso la gestione tattica delle tappe diventerà un rebus, con diversi corridori davanti, snobbati dai principali favoriti, con un vantaggio interessante. Regina indiscussa e super potenza la Jumbo-Visma, che ora può addirittura giocare a tre punte; secondo nella generale è infatti l’americano Sepp Kuss (+8″), osso durissimo da staccare in salita e in teoria gregario di Vingegaard e Roglic. Remco Evenepoel, in grande difficoltà sul Pico del Buitre, occupa ora la nona posizione in classifica a 2’47” dalla testa, ma i big sono tutti vicinissimi. Mas paga infatti appena 3” dal belga, Vingegaard 5”, Roglic 11″ e la stellina Ayuso a 19″. Questo muro finale con queste pendenze non favoriscono di certo Evenepoel, che potrebbe subire gli attacchi di Roglic e Vingegaard, due scalatori che vanno a nozze quando le cose si fanno sempre più difficili.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Dénia-Xorret de Catí, ottava tappa di 183,5 km della Vuelta a España 2023. Si torna a salire dopo appena un giorno di pausa, tappa che non concede un attimo di respiro e vedrà l’arrivo in picchiata dopo 3900 metri devastanti con picchi del 22%. Partenza della carovana per il tratto di trasferimento alle 12.55 da Dénia, via al km 0 alle 13.10. La tappa sarà visibile in TV su Eurosport1 e in streaming su Discovery+ a partire dalle 14:30. Buon divertimento e buon ciclismo a tutti!

Foto: LaPresse