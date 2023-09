Moto3, GP Catalogna 2023: Masia velocissimo nella prima sessione di prove, terzo Bertelle

Un super Jaume Masia è risultato il pilota più veloce in occasione delle prime prove libere del GP di Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto3. Il centauro in forza alla Leopard Racing, apparso in vero stato di grazia nello storico circuito di Montmelò, è andato vicino al record della pista, apparendo a suo agio e risultando l’unico a girare sotto l’1:48:500.

Nello specifico l’iberico ha segnato un tempo di 1:48:300, lasciando ad oltre sei decimi (+0.656) il primo inseguitore Deniz Oncu (Red Bull KTM). Benissimo inoltre l’italiano Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), abile a registrare il terzo tempo con 1:49.012.

Quasi tutti dentro poi gli altri azzurri. Ad eccezione di Filippo Farioli, diciottesimo, rientrano tra i primi quattordici Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse), sesto con 1:49.273, Romano Fenati (Rivacold Snipers Team), ottavo con 1:49:821 e Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), nono con 1:49.361.

Più lontani invece i protagonisti del Mondiale: il leader Daniel Holgado (Red Bull KTM) si è dovuto accontentare della decima piazza girando in 1:49.361, mentre Ayumi Sasaki (Liqui Moly Husqvarna) si è accomodato nella dodicesima casella con 1:49.600.

Foto: Valerio Origo