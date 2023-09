Moto2, GP Catalogna 2023: Acosta 2° dopo la prima sessione di prove, nono Arbolino

Acosta in ritmo, Arbolino in difficoltà. Potrebbe essere questo il modo migliore per descrivere la prima sessione di prove libere del GP di Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto2.

Lo spagnolo in sella alla Red Bull KTM Ajo infatti, diventato leader del Mondiale, ha segnato il secondo tempo del lotto girando in 1:44.806 procurandosi un gap di soli +0.002 rispetto a un ottimo Ai Ogura (Idemitsu), leader con 1:44.804.

Manca qualcosa invece a Tony, il quale ormai da Le Mans sembra avere perso quel grande spolvero che aveva contrassegnato la prima parte della stagione. Il centauro italiano dell’Elf Marc VDS Racing Team precisamente ha messo a referto il nono tempo di giornata, accontentandosi di 1:45.262. Malgrado tutto, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, è da sottolineare la grande vicinanza tra coloro che sono rientrati nella top 14, praticamente attaccati a sette decimi.

Tra le note positive occorre rimarcare poi quanto fatto da Alfonso Lopez (Beta Tools SpeedUp), terzo a +0.18 precedendo Aron Canet, quarto a +0.058. In top 14 anche Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), tredicesimo con 1:45.563. Nota di merito poi per Fermìn Aldeguer (Team Speedup racing), autore di una grande sessione salvo poi scivolare in pista fermandosi al dodicesimo posto con 1:45.503. Al momento fuori invece Celestino Vietti (Fantic Racing), sedicesimo con 1:45.649.

